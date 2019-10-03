Ахметов маніпулює з тарифами на електроенергію для Заходу України, – Герус

Компанія ДТЕК олігарха Ріната Ахемтова не поставляє дешеву електроенергії з Європи на Бурштинський енергоострів. Таким чином, споживачі Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей є змушеними купувати електроенергію за багато вищими цінами, аніж решта України. А компанія Ахметова. зі свого боку, отримує надприбутки.

Голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунального господарства Андрій Герус розповів, що відвідав слухання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Там відбувалося слухання щодо змін до правил ринку електроенергії та розглядалося питання зниження ціни електроенергії. Такі зміни стосувалися передусім вугільних електростанцій, якими володіють ДТЕК (80% від усіх), Центренерго та Донбасенерго.

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"На мою думку, таке пониження було б об’єктивним і справедливим, адже ціна на вугілля на світових ринках з початку року знизилася майже на 40%, а відповідного пропорційне пониження вугільної електроенергії не відбулося. Також відбулося укріплення гривні майже на 13%, і цей фактор є важливим, бо коли була девальвація гривні, то НКРЕКП піднімав тарифи", – зауважив Герус.

За його словами, тарифи вугільних електростанцій сьогодні покривають ціну вугілля 2200 – 2300 гривень за тонну. Привезти вугілля в Україну сьогодні коштує біля 1900 грн, а собівартість вугілля компанії ДТЕК становить близько 1300 гривень за тону. Тому очевидно, підстави для перегляду ціни були.

Ще більш яскрава картинка на Бурштинському острові, який не з'єднано з енергетичною системою України. Там близько 95% всієї генерації належить компанії ДТЕК (Західенерго). Та ж компанія ДТЕК викупила потужності на імпорт електроенергії зі Словаччини, але використовує їх лише на 25% (незалежні трейдери використовують на 99%). Тобто ДТЕК викупив перетин, щоб заблокувати конкуренцію та не дати можливість іншим трейдерам імпортувати дешевшу електроенергію зі Словаччини до України,

– підкреслює парламентар.

Зауважимо, що обсяг недопоставленої ДТЕКом електроенергії з Європи є співставним з обсягами торгівлі на ринку на добу наперед (РДН) для Бурштинського острова. Зоокрема, у вересні ДТЕК поставив зі Словаччини лише 28 тисяч з можливих 113 тисяч МВт*годин – тобто недопоставлено близько 85 тисяч. Натомість щодобовий обсяг торгівлі на РДН для острова складав від 6 до 10 тисяч МВт*годин.

Герус додає, що це робиться з метою мати можливість спалювати більше свого дешевого вугілля та отримувати надприбутки у рамках вертикальної інтеграції (компанія ДТЕК контролює 80% видобутку українського вугілля). А монопольне становище дає такі можливості.

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"Як наслідок, ціна на РДН на Бурштинському острові є на 15%-25% вищою, аніж на РДН в Об’єднаній енергетичній системі України. Тобто споживачі трьох областей (Закарпатська, Івано-Франківська та Львівська) суттєво переплачують за електроенерегію. Там немає заводів Коломойського, Пінчука чи інших крупних олігархів, там у більшості – малий і середній бізнес, який сплачує додаткову олігархічно-монопольну ренту, у вигляді надбавки 15%-25% до ціни за електроенергію", – каже нардеп.

Що таке РДН? Це сегмент ринку, на якому здійснюється купівля‐продаж електричної енергії на наступну за днем проведення торгів добу за вільними конкурентними цінами. Електроенергію з ринку "на добу вперед" призначено для непобутових споживачів. Населення отримує електроенергію за значно дешевшим фіксованим тарифом, який і є дешевим завдяки тому, що промислові споживачі, комунальні установи та бізнес платять значно дорожче. Водночас вартість електроенергії закладається у тарифи водоканалів, місцевих транспортників, з урахуванням ціни РДН оплачують електроенергію усі офіси, магазини, лікарні та інші заклади.

Як пише видання "Наші гроші" з посиланням на дані Міненерго та держпідприємства "Оператор ринку", в окремі дні, наприклад 15 вересня, вартість електроенергії на Бурштинському енергоострові була більше ніж у півтора рази дорожчою від решти України – 1,84 проти 1,12 гривень за МВт*годину.



Ціни на електроенергію на Бурштинському енергоострові та у решті України

Крім того, Герус розповів, що окремо звернув увагу НКРЕКП на ситуацію на Бурштинськоу острові, але жодної реакції від регулятора немає. Також не відреагував і Антимонопольний комітет.

Що відомо про Бурштинський острів? Це умовна територія, на якій розташовано електричні мережі Бурштинської електростанції, що належать групі ДТЕК Ріната Ахметова, разом з прилеглою до неї електромережею та власними споживачами електроенергії в межах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей. Загалом тут проживає близько 3 мільйонів українців.



Основним місцевим виробником електроенергії для енергоострову є ДТЕК (95%) і ще кілька відсотків виробляє Калуська ТЕЦ. Окрім виробітку, є постачання імпортної електроенергії з території Європи.