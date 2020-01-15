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      Ахметов мовчки перестав платити державі за передачу електроенергії і винен вже півмільярда

      706 Читать новость на русском
      Рінат Ахметов / ua.krymr.com

      Компанії групи ДТЕК наприкінці 2019 року перестали платити за послуги передачі енергії державній компанії "Укренерго" і станом на 10 січня накопичили борг у розмірі 544,48 млн грн.

      Про це "Нашим грошам" повідомило джерело в урядових структурах.

      Найбільший борг у розмірі 362,50 млн грн накопичило ТОВ "Д.трейдінг", яке перестало платити за транспортування електроенергії магістральними лініями у листопаді.

      ПАТ "ДТЕК-Західенерго" з жовтня накопичило борг 118,86 млн грн. Ще 63,12 млн грн винне ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля".

      Загальна заборгованість понад тисячі клієнтів "Укренерго" склала 1,33 млрд грн. Таким чином група Ахметова винна держкомпанії майже половину всього боргу по системі.

      У відкритих джерелах відсутні дані про те, що ДТЕК виграв якийсь судовий позов, який би дозволив не платити компаніями Ріната Ахметова на законних підставах.

      На другому місці за сумарним розміром боргів – державне ПАТ "Харківобленерго" та належне йому ПАТ "Харківенергозбут", які накопичили 222,04 млн грн.

      Державне "Укрінтеренерго" має борг 99,16 млн грн, ТОВ "Енергетична Україна ЄК" – 59,35 млн грн, АТ "Миколаїобленерго" – 40,65 млн грн.

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      Теги: Електроенергія Рінат Ахметов Енергетика Фінанси
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