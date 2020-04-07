22:58
7 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Ахметов опустився на 600 позицій у рейтингу Forbes: він втратив понад 3 мільярди доларів

      - Читать новость на русском
      Ахметов опустився на 600 позицій у рейтингу Forbes / lb.ua

      Найбагатша людина України Рінат Ахметов за рік втратив понад 3,5 мільярда доларів статків. Через це у рейтингу Forbes олігарх опустився на 600 позицій.

      Про зменшення в Ахметова його статків свідчать дані Forbes станом на квітень 2020 року.

      Зверніть увагу Топменеджер Ахметова став радником Шмигаля з питань енергетики, – ЗМІ

      У березні 2019 року журнал оцінював статки Ахметова у 6 мільярдів доларів. Тепер вони становлять – 2,4 мільярда доларів. Тобто олігарх втратив за рік понад 3,5 мільярда доларів. Через це Ахметов у загальному рейтингу багатих людей опустився з 272-ої сходинки на 875-ту.

      За поточною інформацією, статки Ахметова складають 2,8 мільярда доларів.

      Крім того, з рейтингу мільярдерів вибув Вадим Новинський – партнер Ахметова. Його статки зменшилися до рівня менше, ніж мільярд доларів.

      Хто ще з українських бізнесменів є у списку Forbes

      • Віктор Пінчук (1,3 мільярда доларів) – 1613-те місце;
      • Геннадій Боголюбов (1,2 мільярда доларів) – 1730-те;
      • Юрій Косюк (1,1 мільярда доларів) – 1851-те;
      • Ігор Коломойський (1 мільярд доларів) – 1990-те.

      До слова, лідером світового рейтингу є засновник компанії Amazon Джеф Безос зі статками у 113 мільярдів доларів. На другій сходинці – співзасновник Google Білл Гейтс (98 мільярдів), на третій – Бернар Арно (76 мільярдів), власник контрольного пакета акцій LVMH.

      Що відомо про рейтинг Forbes?Американський фінансовий журнал Forbes, починаючи з 1987 року, публікує щорічний список найбагатших людей світу. У нього не вносять людей з "незрозумілим" походженням капіталу, а також диктаторів, членів їхніх сімей та членів королівських родин.

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Бізнес Новини України Ігор Коломойський Віктор Пінчук Вадим Новинський Forbes Гроші Рінат Ахметов
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 18:49 Зеленський звернувся до українців через посилення карантину: головне
      Новини України 8054
      сьогодні , 21:12 Новини про коронавірус 7 квітня: план виходу України з карантину, в Китаї жодної смерті
      Новини України 9156
      сьогодні , 21:28 Скільки українців хворіють на COVID-19 за кордоном: нові дані МЗС
      Лікування 30912
      сьогодні , 16:43 Чи продовжать карантин після 24 квітня: прогнози експертів
      Новини України 405951
      сьогодні , 20:45 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
      Лікування 203190
      сьогодні , 17:10 Великдень-2020: як у храмах освячуватимуть пасхальні страви
      Новини України 10274
      сьогодні , 20:31 Коронавірус у Тернопільській області: знову зросла кількість хворих
      Лікування 42517
      сьогодні , 16:14 У Бориса Джонсона немає пневмонії, – представник прем’єра Британії
      Новини світу 14295
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 22:00 Українці знову програють Коломойському
      Тимофій Милованов
      сьогодні , 18:12 Карантин 2020: що заборонили вивозити з України і чому
      Юлія Поскробок
      Залиште відгук