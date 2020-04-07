Ахметов опустився на 600 позицій у рейтингу Forbes: він втратив понад 3 мільярди доларів

Найбагатша людина України Рінат Ахметов за рік втратив понад 3,5 мільярда доларів статків. Через це у рейтингу Forbes олігарх опустився на 600 позицій.

Про зменшення в Ахметова його статків свідчать дані Forbes станом на квітень 2020 року.

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У березні 2019 року журнал оцінював статки Ахметова у 6 мільярдів доларів. Тепер вони становлять – 2,4 мільярда доларів. Тобто олігарх втратив за рік понад 3,5 мільярда доларів. Через це Ахметов у загальному рейтингу багатих людей опустився з 272-ої сходинки на 875-ту.

За поточною інформацією, статки Ахметова складають 2,8 мільярда доларів.

Крім того, з рейтингу мільярдерів вибув Вадим Новинський – партнер Ахметова. Його статки зменшилися до рівня менше, ніж мільярд доларів.

Хто ще з українських бізнесменів є у списку Forbes

Віктор Пінчук (1,3 мільярда доларів) – 1613-те місце;

Геннадій Боголюбов (1,2 мільярда доларів) – 1730-те;

Юрій Косюк (1,1 мільярда доларів) – 1851-те;

Ігор Коломойський (1 мільярд доларів) – 1990-те.

До слова, лідером світового рейтингу є засновник компанії Amazon Джеф Безос зі статками у 113 мільярдів доларів. На другій сходинці – співзасновник Google Білл Гейтс (98 мільярдів), на третій – Бернар Арно (76 мільярдів), власник контрольного пакета акцій LVMH.

Що відомо про рейтинг Forbes?Американський фінансовий журнал Forbes, починаючи з 1987 року, публікує щорічний список найбагатших людей світу. У нього не вносять людей з "незрозумілим" походженням капіталу, а також диктаторів, членів їхніх сімей та членів королівських родин.