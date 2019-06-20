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      Ахметов погодився скасувати "Роттердам+", – Зеленський

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      Рінат Ахметов погодився скасувати "Роттердам+"
      Рінат Ахметов погодився скасувати "Роттердам+" / slovoidilo.ua

      Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Рінатом Ахметовим домовився про скасування формули розрахунку собівартості теплової електроенергії "Роттердам+".

      Під час зустрічі з українським бізнесом Володимир Зеленський домовився з Ахметовим також про те, що він буде вкладати гроші у медицину та інвестувати у дорогу, інфраструктуру Донбасу.

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      Зеленський заявив про запровадження нової формули розрахунку собівартості електрики ТЕС — "Роттердам-". Напередодні про це повідомляв представник президента у Кабміні Андрій Герус.

      Це якраз той випадок, коли заміна плюсу на мінус дає Україні плюс. Хоча у разі введення з 1 липня нового ринку електроенергії ця формула сама втратить свій сенс,
      – зазначив Зеленський.

      Андрій Герус заявляв, що формула "Роттердам+" не діє в Україні з кінця травня.

      Вартість електроенергії, що виробляється ТЕС України регулюється за формулою "Роттердам+", яку запровадили у травні 2016-го року.

      Президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект, яким пропонує замінити формулу "Роттердам+" на "Роттердам-", виключивши з неї вартість доставки вугілля з порту міста Роттердам.

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      Що таке "Роттердам+"?Це методика формування ціни на паливну складову, а саме – вугілля при виробництві електроенергії на теплових електростанціях в Україні. Вартість палива визначає наступна формула: ціна вугілля у портах Амстердам – Роттердам – Антверпен + вартість його доставки в Україну.

      Формула почала діяти у травні 2016 року через те, що Україна втратила контроль над частиною Донецького вугільного басейну. Все – через війну на Донбасі. Оскільки вугілля з Донбасу майже цілком потрапило під контроль окупантів, українська влада для забезпечення енергонезалежності прийняла рішення купувати вугілля на міжнародній біржі у Нідерландах, куди воно потрапляє з ПАР та Південної Америки.

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      Теги: Новини України Рінат Ахметов Електроенергія Ринок електроенергії Комунальні послуги
      Джерело: 24 канал
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