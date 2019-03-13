Ахметов продавав Україні електроенергію вдвічі дорожче, ніж Угорщині

У лютому 2019 року Україна закупила в групи ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова електроенергію майже вдвічі дорожче, ніж Угорщина.

Ціна українського Енергоринку для ДТЕК виявилась на 45% вище від ціни угорської біржі, повідомляють Наші гроші.

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За даними державного підприємтсва "Енергоринок", у лютому 2019 року середня ціна продажу електроенергії в Оптовий ринок виробниками ТЕС становила 2167 грн/МВт*г за наростаючим підсумком (0,072 євро за кВт*год).

Таким чином у лютому тариф теплової генерації виріс на 16% у порівнянні із січнем цього року. Це новий рекордно високий тариф ТЕС за всю українську історію.

У свою чергу на Угорській енергетичній біржі електроенергія у лютому котувалась по 49,56 євро, або близько 1530 грн/МВт*г. Тобто ціна українського Енергоринку на 45% вище від ціни угорської біржі.

В Україні найбільшим постачальником "вугільної" електроенергії є група ДТЕК. Також ДТЕК контролює понад 90% експорту електроенергії в Угорщину. У грудні 2017 року Антимонопольний комітет видав рекомендацію Міністерству енергетики та НКРЕКП щодо відкриття ринку для імпорту, але ці органи не надали дозволу на імпорт дешевшої електроенергії з Європи.