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      Ахметов продає Західній Україні електроенергію на 75% дорожче за ціни у сусідній Словаччині

      -
      Рінат Ахметов / delo.ua

      В лютому ціна електроенергії на "ринку на добу наперед" (РДН) в об’єднаній енергосистемі України знизилася на 12,4%, при цьому темпи зменшення ціни в Бурштинському енергоострові були в п’ятеро повільнішими і склали 2,4%.

      Про це стало відомо зі звіту ДП "Оператор ринку", передають "Наші гроші".

      По ОЕС України середньозважена ціна минулого місяця склала 1 232,08 грн/МВт.год. По Бурштинському острову ціна була на чверть вищою і становила 1 678,72 грн/МВт.год.

      В лютому, так як і в січні 2020 року, в торговій зоні ОЕС України спостерігався профіцит пропозицій, особливо в нічні години доби. Дефіцит пропозицій залишився лише на 8 годину.

      В торговій зоні Бурштинського острова на РДН спостерігався дефіцит пропозицій в нічні години.

      Зі звіту "Оператора ринку" відомо, що ціни в Україні залишаються вищими від цін на електроенергію в країнах сусідах.

      В Бурштинському енергоострові ціна електроенергії у порівнянні зі Словаччиною дорожча на 75%, в ОЕС ця різниця вдвічі менша. І за минулий місяць різниця в цінах з сусідньою країною тільки зросла, в січні вона складала 24% в Бурштинському острові та 10,5% в ОЕС.

      В лютому найближче до України серед країн-сусідів ціна на е/е була в Румунії. В ОЕС вона була дорожчою на 8%, в Бурштинському острові – на 33%.

      Бурштинський енергоостров синхронізований з енергосистемою Європи, електроенергію з нього також отримують споживачі Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей.

      Майже 90% обсягу електроенергії для них виробляють Бурштинська ТЕС, Добротвірська ТЕС та Ладижинська ТЕС, які належать АТ "ДТЕК Західенерго" Ріната Ахметова.

      Найбільшою з них є Бурштинська ТЕС, в 2018-2019 роках її директором був Денис Шмигаль, якого 4 березня парламент призначив прем’єр-міністром. Бурштиинська ТЕС разом з Добротвірською ТЕС були замішані в схемі, коли спочатку дорого продавали свою електроенергію "Енергоринку", а потім дешево викуповували ї назад за ціною оптового ринку для цілей продажу за кордон.

      Експортує електроенергію ТОВ "Д.Трейдінг" Ахметова.

      На початку березня міжнародна організація "Енергетичне співтовариство" заявило про своє приєднання до розслідування АМКУ можливого зловживання "ДТЕК Західенерго" в Бурштинському енергоострові.

      Нагадаємо, Енергетичний холдинг ДТЕК в 2019 році отримав операційний прибуток до сплати процентів, податків та амортизації (EBITDA) в розмірі $607 млн, що дозволило отримати рентабельність по EBITDA 20,4%. Група ДТЕК контролює близько 80% теплової електрогенерації України.

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      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Енергетика Ринок електроенергії Електроенергія Рінат Ахметов
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