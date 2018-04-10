Air France оцінила збитки після тижня страйків: сума вражає
Французький національний авіаперевізник Air France підраховує збитки після семиденного страйку своїх працівників.
Як інформує AFP, семиденний страйк працівників обійшовся Air France у 170 мільйонів євро.
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У компанії підрахували збитки за всі 7 днів страйків, які відбувались, починаючи з 22 лютого до 10 квітня.
Негативний вплив на фінансові результати діяльності Air France за сім днів страйків протягом періоду з 22 лютого по 10 квітня оцінюється в 170 мільйонів євро,
– йдеться у комюніке авіакомпанії.
Страйки співробітників Air France відбувались 22 лютого, 23 березня, 30 березня, 3 квітня, 7 квітня. Ще дві акції протесту заплановані на вівторок 10 квітня та середу – 11 квітня.
Співробітники авіаперевізника вимагають підвищення зарплати в середньому на 6%. Водночас керівництво компанії називає це неможливим, з огляду на поточну фінансову ситуацію і високу конкуренцію в галузі.