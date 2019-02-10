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      Акаков став на захист поліції, яка затримала і побила учасників акції "Хто замовив Катю Гандзюк"

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      Акаков став на захист поліції, яка затримала і побила учасників акції "Хто замовив Катю Гандзюк?
      Акаков став на захист поліції, яка затримала і побила учасників акції "Хто замовив Катю Гандзюк? / Колаж 24 канал

      Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заступився за правоохоронців, які 9 лютого у Києві затримали учасників акції "Хто замовив Катю Гандзюк?". Затримання відбулося на Подолі, де мала провести зустріч із виборцями кандидатка у президенти України Юлія Тимошенко.

      Активіст планували поцікавитись у Тимошенко, коли вона відсторонить від посади голову Херсонської облради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера. Його активісти та батько вбитої активістки Катерини Гандзюк підозрюють у причетності до організації нападу на неї.

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      Без жодних пояснень та очевидних причин цих активістів скрутили правоохоронці, зчинилася бійка і учасників акції забрали до райвідділу поліції. Згодом правоохоронці заявили, що у їхньому службовому авто затримані повикидали зеленку, а ще у них вилучили ножі, газові балончики та пістолет.

      Після цього до відділення поліції прибула група активістів, яка почала вимагати відпустити всіх затриманих. У поліції кажуть, що вже після того, як затриманих відпустили, під дверима відділення почалася штовханина і проти правоохоронців застосували газові балончики. У результаті затримали близько 40 осіб, а 3 поліцейських доправили в лікарню.

      Активісти ж кажуть, що приблизно десятьох з них оточили і затримали без жодних пояснень. За словами свідків події, затримання були жорстокими: спецпризначенці забігли у райвідділок та почали всіх бити.

      Ввечері обурені активісти прибули до будинку Аваков і вимагали відпустити затриманих. Активісти також палили фаєри та запускали феєрверки, проте до протестувальників так ніхто й не вийшов. Згодом активістів таки відпустили.

      Мені подзвонив один товариш. "Це", – говорить – "свавілля. Чому поліція виводить з мітингу кандидата Х людей? Вони ж просто стоять і не нападають поки ні на кого". Обурюється. А те, що в кишенях у "тих, хто просто стоять" – порученців одного штабу проти іншого – фінка (фінський ніж) і кастет з петардою, газ "Черемха" і флакони з зеленкою серед збору тисячі людей – нічого?,
      – став на захист поліції Аваков.

      Зі слів міністра випливає, що він вважає акцію "Хто замовив Катю Гандзюк?" роботою штабу якогось із політиків.

      "Штаби політиків!? Адже це ви, які називають себе чесними і прекрасними, посилаєте бойовиків один на одного, платите за це брудні гроші. (…) Це не політика, і не виборча компанія – це бл*дство", – написав голова МВС.

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      Теги: Катерина Гандзюк Новини України Новини політики Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Поліція Сутички Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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