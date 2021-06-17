Активісти назвали такі дії "актом щедрості". Зазначили, що фото літніх людей нібито "сяють від щастя".

До речі Пенсійний вік в Україні підвищать, бо він найнижчий у Європі: чи правда це

Хто роздав пенсіонерам цибулю

Стверджують, що цибулю роздав виконавчий комітет Саксаганської районної ради, спільно з благодійним фондом "Добро+ДІЙ".

Залишається лише здогадуватись, чи це такий вишуканий спосіб принизити людей чи просто "свята простота", яка межує з недолугістю,

– мовиться у дописі.

Скільки коштує цибуля

Ціна на цибулю в Україні з травня 2019 року по червень 2021 зменшилась у 10 разів. Вона сягає близько 3 – 4 гривень за кілограм.

До речі, виробники навіть мають проблеми з реалізацією запасів торішньої цибулі. У 2021 році сезон ранньої цибулі рекордно затримався, що вплинуло на ціни.