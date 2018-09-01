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"Акт співчуття": як російський режисер згадав про Сенцова на Венеційському кінофестивалі

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Косаківський одягнув сорочку із помаранчевими цифрами "111"
Косаківський одягнув сорочку із помаранчевими цифрами "111" / фото з соцмереж

Російський режисер-документаліст Віктор Косаківський пригадав про свого незаконно засудженого українського колегу Олега Сенцова на Венеційському кінофестивалі.

Про це інформує Interfax.

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Зазначається, що російський документаліст одягнув сорочку із помаранчевими цифрами "111", що символізують кількість днів голодування Сенцова.

Те, що я роблю, – не політичне висловлювання, а акт співчуття. Як колега Олега Сенцова, я не можу забувати, що він голодує 111-й день. Ми не повинні забувати про це,
– зазначив Віктор Косаківський.

Додамо, що 30 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив стурбованість станом здоров'я незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, який продовжує голодування понад 100 днів.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.
У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини політики Олег Сенцов Кіно Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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