Акт зухвалого вандалізму щодо легенди українського кіно стався у Києві

У Києві невідомі викрали меморіальну дошку відомому режисерові та акторові Івану Миколайчуку, яка висіла на будинку, де жив митець. Будівля розташовуються на вулиці Миколайчука, 5, що колись називалася Серафимовича.

Про це повідомив голова Національної спілки кінематографістів України Сергій Тримбач на своїй сторінці у Facebook.

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"Черговий акт вандалізму у Києві – меморіальна дошка актору, режисеру, сценаристу Іванові Миколайчуку зникла з будинку за адресою вулиця Миколайчука, 5 (колишня Серафимовича). Автор дошки – скульптор Анатолій Фуженко (1936-1999)", – зауважив він.

За його словами, всі необхідні заяви до правоохоронних органів було зроблено, а Національна спілка кінематографістів звернулася навіть до керівництва МВС з проханням зробити все, аби злочинців було знайдено, щоправда поки що не відомо про жодні результати.

"Втім, одне зрозуміло вже зараз – меморіальну дошку не повернути. Треба подумати про те, як виготовити нову: чи копію Фуженкового варіанту, чи подумати про нову дошку, яка буде зроблено ю уже не з металу", – додав Тримбач.

Нагадаємо, на початку березня невідомі викрали бюст Лесі Українки з меморіального будинку, де свого часу мешкала відома українська поетка.