Активи VAB банку хочуть продати в 5 разів дешевше від реальної вартості

16 січня 2020 року має відбутися аукціон з продажу пулу активів ПАТ "ВіЕйБі БАНК", організований Фондом гарантування вкладів.

При вартості лоту в 5 858,95 млн грн його можуть продати в 5 разів дешевше, хоча ексвласник банку, Олег Бахматюк, пропонує погасити заборгованість банку в обсязі близько 8 млрд грн.

Фонд гарантування вкладів оголосив торги за голландською моделлю аукціону на майданчику ТОВ "Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн", на яких планує продаж активів VAB банку. Про це ФГВФО повідомив на своїй сторінці. Лот складається зі 113 кредитів та 3 позицій дебіторської заборгованості 61 юридичної особи – підприємств агропромислової галузі, 59 з яких діючі. 90 кредитів знаходяться у заставі НБУ, повідомляють "Українські новини".

Лот складається з таких об’єктів:

– санаторій-профілакторій та обслуговуючі будівлі в Івано-Франківській області (загальна площа – 5 001 кв. м, сума забезпечення за договором – 443,5 млн грн);

– майновий комплекс (АПК з супутніми об’єктами, площа – 10 399 кв. м, сума забезпечення – 335,3 млн грн), майновий комплекс (площа – 2 783 кв. м, сума забезпечення – 71,5 млн грн), виробнича база (площа – 768,7 кв. м, сума забезпечення – 19,2 млн грн) в Івано-Франківській області;

– комерційна нерухомість площею 22 893 кв. м в Черкаській області (сума забезпечення – 81,9 млн грн);

– цілісний майновий комплекс загальною площею 29 230 кв. м в Івано-Франківській області (сума забезпечення – 39,4 млн грн);

– кондитерський цех площею 580 кв. м в Івано-Франківській області (сума забезпечення – 27,9 млн грн).

Це аукціон на пониження, при оголошеній початковій вартості лоту в 5,86 млрд грн його можуть продати вп’ятеро дешевше – за 1,17 млрд грн. Саме такою є оголошена мінімальна вартість продажу. Як показує практика, більшість лотів на таких аукціонах продається саме за мінімальною ціною – з дисконтом, що іноді доходить до 98-99% від початкової вартості. Між тим держава може отримати повне повернення боргів банку в обсязі близько 8 млрд грн, адже ексвласник "ВіЕйБі БАНК" Олег Бахматюк неодноразово пропонував повернення боргів банку державі через механізм реструктуризації, але відповіді на цю пропозицію від НБУ і Фонду гарантування вкладів і досі не отримав.

Нагадаємо, що восени минулого року НАБУ відкрило так звану справу Писарука-Бахматюка, що стосується отримання рефінансування НБУ VAB Банком під час фінансово-економічної кризи в Україні у 2014 році. Офіційні висновки експертиз оцінки заставного майна, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заяви НБУ наразі спростовують звинувачення, публічно висунуті НАБУ Олегу Бахматюку. Кошти отриманого рефінансування були витрачені банком під жорстким контролем НБУ і винятково на виплати вкладникам, що спростовує звинувачення НАБУ у ніби нецільовому використанні стабілізаційного кредиту НБУ, а сам ексвласник банку ніколи не заперечував проти повернення боргів банку і сам виступав ініціатором виплат кредиту за узгодженою з державою процедурою.