Активіст повідомив резонансний факт про одеського стрільця Дорошенка

Член так званої партії "Сталіна" та запеклий шанувальник "русского мира" Валентин Дорошенко брав безпосередню участь у подіях 2 травня 2014 року, коли сталася пожежа у Будинку профспілок, переповненому прихильниками "антимайдану".

Про це написав громадський активіст Вадим Лабас на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, такий цікавий факт оприлюднили його соратники.

"А ось що пишуть про вбивцю Дорошенко його побратими: 2 травня 2014 року він знімав протистояння на Грецькій, стояв під градом каменів з камерою. Потім встиг забігти в інтернет-кафе, швидко переслати відео і... швидко на Куликове. Ось такий був чоловік, завжди в гущі подій і не боявся нічого", – зауважив він.

Крім того зазначається, що Дорошенко після займання Будинку профспілок виліз на дах і був серед тих, кому вдалося врятуватися та кого пізніше заарештували.

"Пізніше його народ звільнив, взявши штурмом СІЗО. Після цього йому і довелося піти "в підпілля". – переконують соратники Дорошенка.

До слова, Вадим Лабас також оприлюднив відео, яке Дорошенко знімав у Будинку профспілок.

Відео з Будинку профспілок, яке зняв Дорошенко 2 травня

Нагадаємо, 19 січня в Одесі Валентин Дорошенко влаштував стрілянину, однак правоохонцям вдалося його ліквідувати. Крім того, загинули ще один товариш стрільця та один із поліцейських. Також поранень зазнали ще 2 правоохоронці та один випадковий перехожий.



До слова, Дорошенко вдома тримав арсенал зброї та майстерню з її виготовлення, а під час штурму приміщення, де ховався зловмисник, працівники поліції виявили ще двох раніше засуджених чоловіків.