Активіст Устименко, якого побили в Одесі, розповів подробиці нападу

Лідер одеського осередку "Автомайдану" Віталій Устименко, на якого напали невідомі 5 червня, сповістив, що він живий та майже здоровий.

На свої сторінці у Facebook Устименко також розповів відомі йому деталі нападу.

За його словами, нападники чекали впродовж щонайменше двох годин біля виходу з редакції "Суспільного".

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"Почали завдавати удари ззаду по голові і поки я був на ногах – міг відбиватись. Ножове поранення в район нирок завдали, очевидно, коли вже збили з ніг. Мене врятував мій друг Михайло Кушнір, який в критичний момент підбіг і почав відбивати нападників", – додав автомайданівець.

За його словами, нападники були дуже професійними та майже беземоційними. Вони в основному завдавали точних ударів в голову і ребрах. Медики, які зашивали голову кажуть, що поранення на голові схожі на різані.

Щодо мене: моєму життю нічого не загрожує, поранення не критичні. Друзі наполягли, щоб найближчу добу я провів у клініці, тому я тут. За мене не переживайте,

– додав Устименко.

На думку активіста, хоч нападники і діяли посеред білого дня, їх навряд чи знайдуть та притягнуть до відповідальності.

Нагадаємо, у вівторок, 5 червня, в Одесі двоє невідомих напали з ножем на члена Ради громадського контролю НАБУ, лідера місцевого "Автомайдану", активіста Віталія Устименка.