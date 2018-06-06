05:13
6 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
19°C 11°C
  • четвер
    22°C 9°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
  • субота
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Поклонська проти Романових. Мисливці за поцілунками
Вєсті Кремля
00:07, сьогодні
Вєсті.UA. Лицарі ГПУ. Коштовності Тимошенко
Вєсті.UA
21:59, 5 червня
Куди "Ідріска" витратила мільйони гривень обманутих туристів: розслідування про туроператорів
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Активіст Устименко, якого побили в Одесі, розповів подробиці нападу

103 Читать новость на русском
Віталій Устименко
Віталій Устименко / Facebook

Лідер одеського осередку "Автомайдану" Віталій Устименко, на якого напали невідомі 5 червня, сповістив, що він живий та майже здоровий.

На свої сторінці у Facebook Устименко також розповів відомі йому деталі нападу.

За його словами, нападники чекали впродовж щонайменше двох годин біля виходу з редакції "Суспільного".

Читайте також: У поліції оприлюднили деталі перебігу слідства за фактом нападу на Стерненка

"Почали завдавати удари ззаду по голові і поки я був на ногах – міг відбиватись. Ножове поранення в район нирок завдали, очевидно, коли вже збили з ніг. Мене врятував мій друг Михайло Кушнір, який в критичний момент підбіг і почав відбивати нападників", – додав автомайданівець.

За його словами, нападники були дуже професійними та майже беземоційними. Вони в основному завдавали точних ударів в голову і ребрах. Медики, які зашивали голову кажуть, що поранення на голові схожі на різані.

Щодо мене: моєму життю нічого не загрожує, поранення не критичні. Друзі наполягли, щоб найближчу добу я провів у клініці, тому я тут. За мене не переживайте,
– додав Устименко.

На думку активіста, хоч нападники і діяли посеред білого дня, їх навряд чи знайдуть та притягнуть до відповідальності.

Нагадаємо, у вівторок, 5 червня, в Одесі двоє невідомих напали з ножем на члена Ради громадського контролю НАБУ, лідера місцевого "Автомайдану", активіста Віталія Устименка.

Теги: Новини України Новини Одеси Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Бої за Мар'їнку під шквальним вогнем: як захлинувся безглуздий і непродуманий наступ терористів
5 червня, 23:00 Бої за Мар'їнку під шквальним вогнем: як захлинувся безглуздий і непродуманий наступ терористів
Віталій Дейнега 1748
Головні новини 5 червня: самогубство режисера Кантера, заяви Путіна та пожежа у Чорнобилі
5 червня, 22:25 Головні новини 5 червня: самогубство режисера Кантера, заяви Путіна та пожежа у Чорнобилі
3316
Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно
5 червня, 10:00 Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно
733
О "ритуальных" убийствах для Путина
5 червня, 22:01 О "ритуальных" убийствах для Путина
Злой Одессит 1008
Найкращі університети України: оприлюднили ТОП-200 вишів
5 червня, 21:01 Найкращі університети України: оприлюднили ТОП-200 вишів
1811
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук