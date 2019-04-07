Активіста, що роздавав листівки з компроматом на Зеленського затримали у Києві: МВС все пояснило

На Майдані у Києві правоохоронці затримала активіста руху "Відсіч" Леоніда Овчаренка. Чоловік мав намір роздавати листівки проти кандидата у президенти Володимира Зеленського. Як пояснили у МВС такі дії, поки ЦВК офіційно не оприлюднила остаточні результати, будь-яка агітація є незаконною.

У "Відсічі" переконують, що вони робили все законно, оскільки не агітували за когось із кандидатів, а лише поширювали листівки з інформацією про загрозу російського реваншу у разі обрання Володимира Зеленського президентом.

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"Ніяких закликів голосувати "за" чи "проти" листівка не містить – отже не порушує виборчого законодавства", – кажуть представники руху.

За інформацією "Відсічі", Овчаренка затримали "15 поліціянтів на двох легкових автівках і автобусі "Богдан" і доправили його у відділок №4 на Прорізній, 12б. Згодом поліція все ж відпустила активіста.

Поліція затримала активіста Відсічі Зеленський ще не переміг, а старі ригівські порядки вже повертаються! Щойно на Майдані Незалежності поліція затримала активіста руху Відсіч Leo Ovcharenko, який стояв біля нашого намету і встиг роздати одну листівку з фактажем про Зеленського. Ніяких закликів голосувати "за" чи "проти" листівка не містить – отже не порушує виборочого законодавства. Для "спецоперації" поліції знадобилося близько 15 поліціянтів на двох легкових автівках і автобусі "Богдан". Нашого активіста запакували в автівку та доправили у відділок №4 на Прорізній, 12б. Однак, коли ми почали дзвонити у відділок – там відповіли, що не затримували нашого активіста і його там немає. В той же час Леонід веде трансляцію з цього відділку. Виглядає, що поліція серед білого дня викрала людину, щоб врятувати репутацію Зеленського. UPD. Долучитися до кампанії #СтопЗеРеванш можна заповнивши анкету: https://tinyurl.com/y438ofxr Телеграм-канал кампанії: https://t.me/StopZE Posted by Відсіч on Saturday, 6 April 2019

Овчаренко зауважив, що він не роздав жодної листівки та показав лише одну поліцейським. Відтак, його затримали за поширення передвиборчої агітації. У "Відсічі" сповістили, що він все ж устиг роздати одну листівку з фактами про Зеленського.

Правоохоронці відпустили активіста, що роздавав листівка з компрометуючою інформацією проти Зеленського: дивіться відео

У Міністерстві внутрішніх справ, зі свого боку, закликали активістів не проводити будь-яку агітацію до оголошення офіційних результатів ЦВК, які орган має оприлюднити у другій половині дня 7 квітня.

МВС України нагадує: передвиборчу агітацію – як "за" так і "проти" – закон дозволяє на наступний день після офіційного оголошення від ЦВК результатів голосування у першому турі президентських виборів-2019. Позаяк такого оголошення ще не було – не порушуйте закон і виконуйте законні вимоги правоохоронців,

– заявив речник МВС Артем Шевченко.

Відповідно до результатів голосування на виборах президента-2019, яке відбулося 31 березня, першу сходинку посів шоумен і лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський (30,24%) і чинний український гарант Петро Порошенко (15,95%). Оскільки жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів, буде проведено другий тур – його заплановано на 21 квітня. Наразі державний мовник Суспільне проводить перемовини щодо дебатів х командами Порошенка та Зеленського.

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