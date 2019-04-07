Активіста, що роздавав листівки з компроматом на Зеленського затримали у Києві: МВС все пояснило
На Майдані у Києві правоохоронці затримала активіста руху "Відсіч" Леоніда Овчаренка. Чоловік мав намір роздавати листівки проти кандидата у президенти Володимира Зеленського. Як пояснили у МВС такі дії, поки ЦВК офіційно не оприлюднила остаточні результати, будь-яка агітація є незаконною.
У "Відсічі" переконують, що вони робили все законно, оскільки не агітували за когось із кандидатів, а лише поширювали листівки з інформацією про загрозу російського реваншу у разі обрання Володимира Зеленського президентом.
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"Ніяких закликів голосувати "за" чи "проти" листівка не містить – отже не порушує виборчого законодавства", – кажуть представники руху.
За інформацією "Відсічі", Овчаренка затримали "15 поліціянтів на двох легкових автівках і автобусі "Богдан" і доправили його у відділок №4 на Прорізній, 12б. Згодом поліція все ж відпустила активіста.
У Міністерстві внутрішніх справ, зі свого боку, закликали активістів не проводити будь-яку агітацію до оголошення офіційних результатів ЦВК, які орган має оприлюднити у другій половині дня 7 квітня.
МВС України нагадує: передвиборчу агітацію – як "за" так і "проти" – закон дозволяє на наступний день після офіційного оголошення від ЦВК результатів голосування у першому турі президентських виборів-2019. Позаяк такого оголошення ще не було – не порушуйте закон і виконуйте законні вимоги правоохоронців,
– заявив речник МВС Артем Шевченко.
Відповідно до результатів голосування на виборах президента-2019, яке відбулося 31 березня, першу сходинку посів шоумен і лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський (30,24%) і чинний український гарант Петро Порошенко (15,95%). Оскільки жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів, буде проведено другий тур – його заплановано на 21 квітня. Наразі державний мовник Суспільне проводить перемовини щодо дебатів х командами Порошенка та Зеленського.