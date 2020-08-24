У Житомирі запалали пів тисячі жовто-блакитних фаєрів. Активісти громадського об'єднання "Гідність Нації" влаштували захопливе світло-димове шоу, відзначивши день Державного Прапора України. Головна мета їнього руху – виховання патріотичної та спортивної молоді.

Організація діє в 15 областях України. Учасники проводять велику кількість заходів на підтримку талановитих спортсменів та розвиток патріотичного виховання, повідомляє 24 канал.

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"Це прапор, за який віддала життя велика кількість українців – за незалежність нашої держави. Ми повинні вшановувати цих людей і далі з честю нести цей прапор", – сказав заступник голови ГО "Гідність нації" Вадим Кудіяров.

"Гідність Нації" – всеукраїнський рух, який збирає гідних патріотів по всій території України. До нашого руху можуть долучитись усі небайдужі люди, які прагнуть позитивних змін для нашої держави,

– зауважив голова Житомирського осередку ГО "Гідність нації" Євген Блощинський.

До організації Дня Державного Прапора України долучились захисники України, учасники місцевих спортивних клубів та відомі на весь світ українські спортсмени.

"Це класна ідея зібрати людей, різних представників спорту і вшанувати честь державного прапора, запалити фаєри і у такий спосіб звеличити сьогоднішній день. Для мене, як для спортсмена, прапор – це велика честь підіймати його на п'єдесталі", – сказала чемпіонка світу зі змішаних єдиноборств Валентина Семаль.

За словами активістів, такі перфоменси вони влаштовують регулярно, на знак поваги до українських патріотів та державної символіки.