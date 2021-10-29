Зачинщиків виявили у Київській області. Служба безпеки провела низку обшуків в організаторів групи.

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Мітинги із закликом захопити владу

Зловмисники позиціонували себе як активісти громадського руху. Вони поширювали заклики про повалення влади і провокували заворушення. До складу групи входили декілька мешканців Києва та Київської області. Вони розхитували обстановку в регіоні і закликали до насильницької зміни конституційного ладу в Україні.

"Гасла" вони поширювали серед учасників масових зібрань та інших громадських заходів. Із закликами вони ходили і біля державних структур.



У "псевдоактивістів" провели обшуки

Слідчі уже повідомили лідеру угруповання про підозру. Йому інкримінують частину 2 статті 109 – дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Вирішують питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

Правоохоронці встановлюють всі діяльності "псевдоактивістів". Наразі шукають й інших учасників, причетних до злочинів проти держбезпеки України.

Зверніть увагу! У Харкові діяло злочинне угрупування, яке шкодило безпеці Україні іншим чином. Так, державне підприємство виробляло деталі до військових літаків і незаконно таємно переправляли їх у Росію.