Активісти розповіли деталі про збитий на Київщині російський літак Су-34

На Київщині ідентифікували російський винищувач Су-34. Його українська протиповітряна оборона збила ще на початку березня.

Фотографії з уламками ворожого винищувача ширились у мережі уже давно. Втім лише нещодавно вдалось встановити бортовий номер літака і до якого російського полку він належав.

Читайте також Будуть важкі бої, наші війська почали рух, – Арестович про новий етап війни

Збитий на Київщині ворожий Су-34 вдалось ідентифікувати

Збитий українською ППО російський винищувач-бомбардувальник Су-34 мав бортовий номер RF-81251 (31 Червоний). Уламки літака впали поблизу Бородянки, що у Бучанському районі Київської області.

Уламки російського Су-34 на Київщині / Фото MilitaryAviationInUa

Так, вдалось встановити, що літак належав до 277-го бомбардувального авіаційного полку Росії. За інформацією активістів, бомбардувальники Су-34 поступили до цього полку 303-ї змішаної авіаційної дивізії 11-ї Червонопрапорної армії повітряних сил та ППО Східного військового округу у 2016 році.

Так виглядав ворожий Су-34, поки не був знищений українською ППО на Київщині / Ілюстративне фото з росЗМІ

Тоді ж у 2016 році 277-й бомбардувальний полк став третім стройовим полком ПКС Росії, який мав на озброєнні літаки Су-34. Ці винищувачі були побудовані на Новосибірському авіаційному заводі філії ПАТ "Компанія "Сухой".

Російський Су-34 у процесі виробництва / Фото з росЗМІ

Додамо, що Су-34 є фронтовим бомбардувальником. Він сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині. Серійне виробництво літака розгортається на Новосибірському авіаційному виробничому об'єднанні імені Чкалова.

Залишки ворожого Су-34 на Київщині / Фото MilitaryAviationInUa

До слова, вартість однієї одиниці Су-34, за підрахунками українського Forbes, становить 36 мільйонів доларів.

Зверніть увагу – Рашисти обстріляли "Калібром" Харків: дивіться відео