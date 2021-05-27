Учасники акції під ОП звернули увагу на те, що велика частина суддів в Україні є корумпованими та такими, що виносять неправомірні рішення. Внаслідок їхніх ухвал за ґрати потрапляють військові та активісти, натомість людей, що заслуговують на покарання, виправдовують.

Мова, зокрема, йшла про голову Київського районного суду міста Одеси Сергія Чванкіна, якого, за чутками, "кришує" голова Офісу Президента Андрій Єрмак. 9 жовтня 2019 року на 14-годинному пресмарафоні журналісти передали шефу Єрмака – президенту Володимиру Зеленському скарги із підтверджуючими документами про корумпованість голови Київського районного суду міста Одеси Сергія Анатолійовича Чванкіна. Аналогічні скарги були подані до Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, до Державного бюро розслідувань, але зазначена особа, як представник однієї з гілок державної влади, до цього часу не притягнутий до належної юридичної відповідальності. Президент України у прямому ефірі заявив, що особисто із таким свавіллям розбереться, але, окрім обіцянок, справа не зрушилася ані на міліметр, навіть усе до навпаки.

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Під час виступу Анатолій Буднік, голова ГО "Всеукраїнська народна рада протидії корупції та громадська експертиза влади" зазначив: "Наведу факти корупції судді Чванкіна. Виходячи із багатьох публікацій у ЗМІ, Чванкін нахабно збільшив свою корупційну активність в рази вже за президента Зеленського. Ми вважаємо, що однією з причин стала безкарність та покровителі у найвищих владних кабінетах країни. При проведені розслідувань громадськими правозахисниками по сигналах ЗМІ, організаціями та незалежними журналістами причин безкарності судді Чванкіна С.А. стало відомо із джерел, близьких до нього, що він вже повідомив своєму "близькому колу", що він користується заступництвом, і що його кандидатуру на голову майбутнього суду Одеси підтримує заступник Офісу Президента – Смирнов Андрій Олександрович, і сам голова Офісу Президента – Єрмак Андрій Борисович, яким він передає "винагороди за недоторканість і просування" на більш високі адміністративні посади. Також Сергій Анатолійович Чванкін не приховує, що має підтримку в СБУ, МВС, ВРП та у Раді суддів України. Нагадаємо, що Чванкін декілька разів не зміг пройти Вищу кваліфікаційну комісію суддів України, але якось отримав призначення. Складається враження, що просування у кар'єрі та такі хвастощі "впливовим кришуванням" не є плодом уяви судді. Згадаємо його шикарний особняк в центрі Одеси, записаний на тещу-вчительку, вартістю приблизно у 1,2 мільйона доларів, про скандал із хабарями, який безкарно канув у Лету, скандал з "кришуванням" незаконної забудови "Південної Пальміри", інцидент з нападами на журналістів, і те, як він, користуючись службовим становищем, намагався тиснути на незалежні ЗМІ, які писали правду про нього, що Чванкіну дуже не подобалось. І про штучно створений інцидент з перенесенням юридичної адреси СУ ГУ НП в Одеській області – використовуючи свої службові зв'язки з метою збагачення і збільшення "авторитету", Сергій Анатолійович домігся перенесення адреси СУ ГУ НП в Одеській області в Київський район міста Одеси, при чому фактично слідче управління так і розташоване за адресою – місто Одеса, проспект Шевченка, 8г (Приморський район міста Одеси). А з 6 вересня 2018 року Головне управління Національної поліції в Одеській області "переїхало" у Київський район, хоча воно фактично розташоване в будинку по вулиці Єврейській, 12 (це – Приморський район Одеси). Чи не тому, як пишуть місцеві ЗМІ, аби швидко отримувати від пана Чванкіна необхідні ухвали? Після цих "переїздів" слідчими суддями саме Київського районного суду міста Одеси розглядаються клопотання поліції по "найбільш цікавим справам" – "смотрящою" за цим процесом від суду призначена одіозна суддя Федулєєва В.А.

Наслідки цієї "спайки" поліції й суддів, які відобразилися в необґрунтованих обшуках, арештах, відборі власності, відчули на собі багато бізнесменів Одещини, але це тема інших громадських розслідувань. З останнього – замість покарання корупціонерів пішли нагородження: Указом Президента України №425/2020 до Дня юриста керівнику апарату Київського районного суду міста Одеси Федук Світлані Іванівні присвоєно звання "Заслужений юрист України" (єдиній зі співробітників апарату суддів у всій Україні).

Українські ЗМІ неодноразово публікували інформацію про те, що Київський районний суд Одеси за останні роки став "найдорожчим" в Україні. За свідченнями практикуючих юристів, суд на чолі з головою Чванкіним має навіть свій "прайс" на "неофіційні послуги". На свавілля та невиконання обов’язків суддею та незаконно призначеним на посаду голови Київського районного суду міста Одеси Сергія Чванкіна скаржаться не тільки рядові громадяни, громадські організації, журналісти, а й представники суддівської гілки влади. Так, у травні 2017 року, голова Апеляційного суду Одеської області Григорій Колєсніков поскаржився на Чванкіна у Вищу раду юстиції та Державну судову адміністрацію: "Дії та бездіяльність голови суду не тільки не узгоджуються з моральними та етичними принципами та нормами професійної діяльності судді, а й підривають авторитет та довіру суспільства до суду. Його дії завдають особливо великої шкоди авторитету правосуддя". Однак скарга залишилася поза увагою".

У зв’язку з цим протестувальники висунули чіткі вимоги:

звільнити з посади голови Київського районного суду міста Одеси Чванкіна Сергія Анатолійовича;

провести службове розслідування про причетність до "кришування" діяльності Чванкіна С.А. заступника голови Офісу Президента – Смирнова Андрія Олександровича і голови Офісу Президента – Єрмака Андрія Борисовича;

за результатами перевірки притягнути до належної юридичної відповідальності зазначених осіб з повною конфіскацією всього незаконно нажитого майна;

видати Указ Президента щодо амністії усіх воїнів АТО, які по замовним справам засуджені такими суддями, як Чванкін;

притягнути усіх без виключення корупціонерів, які займають високі державні посади, до кримінальної відповідальності на тривалі терміни з повною конфіскацією награбованого.

Голова ГО "Народ проти корупції" Олександр Соловей під час виступу повідомив, що був присутній, коли Чванкін перешкоджав роботі журналістів видання "Стоп корупція", які розслідували походження його статків та хотіли взяти у нього інтерв'ю.

"Ви знаєте, що у нас є п'ять гілок влади – законодавча, виконавча, судова, вертикаль президента та засоби масової інформації. Всі ці гілки є незалежними. Журналісти, приміром, можуть прийти, щоб взяти інтерв'ю, висвітлити діяльність будь-якої із цих гілок, це їхня робота, і вони захищені законом. Але наші журналісти прийшли до Чванкіна, а він на них натравив тітушок. Ви розумієте, що відбулося? Представник суду привів кримінал. Тобто вони співпрацюють", – окреслив він абсурдність ситуації.

Соловей наголосив, що судову владу в Україні потрібно реформувати, адже Чванкін – це лише один приклад з багатьох. Нею в Україні керують гроші і це треба змінювати, переконаний він.