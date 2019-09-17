Активісти блокують російські вагони з вугіллям на Львівщині: деталі та фотодокази

Триває це вже півтора тижні. Активісти вимагають пояснень: яким чином вугілля із країни-агресора опинилась на західній Україні. І поки походження вугілля визначатимуть правоохоронці, активісти цілодобово чергують поблизу колії.

Вагони із надписом "Росийские Железные Дороги" на станції Соснівка активісти помітили ще першого вересня.

Читайте також: Вигідніше купувати вугілля у США, ніж оплачувати роботу українських шахт, – Фурса

Учасники бойових дій, шахтарі та мешканці зупинили потяг і почали безстрокову акцію протесту. Неподалік станції активісти облаштували наметове містечко та почали цілодобове чергування.

Російські вагони з вугіллям на Львівщині: фото з фейсбук-сторінки Сергія Семенченка



Усі вагони звідси видно, як на долоні. "Вони (російські вагони, – 24 канал) прикривають українськими вагонами, але ми вже навчилися, знаємо що потрібно знизу подивитися, також по звуку розрізняємо, де простий вантажний, а де порожняк", – каже активіст Борис Бортнік.

За словами активістів, директор збагачувального підприємства, куди їхали вагони, не приховує, що паливо російського походження. Але, аби пікетувальники закрили на це очі, пропонував угоду.

Яку угоду пропонував директор підприємства: дивіться відео 24 каналу

Журналісти 24 каналу теж спробували поспілкуватись із керівництвом Червоноградської збагачувальної фабрики. Але на контакт із нами ніхто так і не вийшов.

В обласній адміністрації чекають на висновки експертизи у Києві. Так мають з'ясувати походження вугілля. Активісти ж обіцяють не пропустити жодного із 64 вагонів, допоки не отримають відповіді на всі запитання.

Натомість у Службі безпеки України та поліції ситуацію поки не коментують.