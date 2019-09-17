14:00
17 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Прокляття Собчак. Ребрендинг російської авіації
      Вєсті Кремля
      21:53, 16 вересня
      Вєсті.UA: Чому Офіс Президента не переїжджає. "Тваринки" у "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      19:48, 16 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНА РАДА

      Активісти блокують російські вагони з вугіллям на Львівщині: деталі та фотодокази

      358 Читать новость на русском

      Триває це вже півтора тижні. Активісти вимагають пояснень: яким чином вугілля із країни-агресора опинилась на західній Україні. І поки походження вугілля визначатимуть правоохоронці, активісти цілодобово чергують поблизу колії.

      Вагони із надписом "Росийские Железные Дороги" на станції Соснівка активісти помітили ще першого вересня.

      Читайте також: Вигідніше купувати вугілля у США, ніж оплачувати роботу українських шахт, – Фурса

      Учасники бойових дій, шахтарі та мешканці зупинили потяг і почали безстрокову акцію протесту. Неподалік станції активісти облаштували наметове містечко та почали цілодобове чергування.

      Російські вагони з вугіллям на Львівщині: фото з фейсбук-сторінки Сергія Семенченка


      Усі вагони звідси видно, як на долоні. "Вони (російські вагони, – 24 канал) прикривають українськими вагонами, але ми вже навчилися, знаємо що потрібно знизу подивитися, також по звуку розрізняємо, де простий вантажний, а де порожняк", – каже активіст Борис Бортнік.

      За словами активістів, директор збагачувального підприємства, куди їхали вагони, не приховує, що паливо російського походження. Але, аби пікетувальники закрили на це очі, пропонував угоду.

      Яку угоду пропонував директор підприємства: дивіться відео 24 каналу

      Журналісти 24 каналу теж спробували поспілкуватись із керівництвом Червоноградської збагачувальної фабрики. Але на контакт із нами ніхто так і не вийшов.

      В обласній адміністрації чекають на висновки експертизи у Києві. Так мають з'ясувати походження вугілля. Активісти ж обіцяють не пропустити жодного із 64 вагонів, допоки не отримають відповіді на всі запитання.

      Натомість у Службі безпеки України та поліції ситуацію поки не коментують.

      blog_ava
      Путін вкотре сконфузився на зустрічі з Ердоганом: курйозні відео
      сьогодні
      10113
      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Вугільна промисловість Залізниця Новини Львова Протести
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Підпал будинку Гонтаревої: що відомо на цей момент – фото і відео
      сьогодні , 13:39 Підпал будинку Гонтаревої: що відомо на цей момент – фото і відео
      9427
      Шахраї з Банкової: хто вони і як були викриті
      сьогодні , 13:00 Шахраї з Банкової: хто вони і як були викриті
      Тетяна Мартинюк 468
      Лукашенко уклоняется от влияния России
      сьогодні , 12:00 Лукашенко уклоняется от влияния России
      Злой Одессит 950
      Форум видавців 2019: найцікавіші книжкові новинки з-за кордону
      сьогодні , 10:01 Форум видавців 2019: найцікавіші книжкові новинки з-за кордону
      Ірина Юрковська 872
      Будинок Гонтаревої згорів дотла: що відомо про іншу нерухомість ексглави Нацбанку
      сьогодні , 09:05 Будинок Гонтаревої згорів дотла: що відомо про іншу нерухомість ексглави Нацбанку
      4453
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук