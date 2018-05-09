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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Активісти кинули "коктейль Молотова" в офіс "Інтера", – ЗМІ

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Невідомі активісти кинули в в будівлю, де розташовується адміністрація телеканалу "Інтер" коктейль Молотова". Інцидент стався у Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській.

Про це повідомляє "Громадське".

Читайте також: Скандальний концерт до Дня перемоги на "Інтері" розпочався: активісти пікетують ще один офіс

Зазначається, що під будівлею на акцію проти концерту телеканалу "Інтер" до 9 травня зібралися здебільшого представники всеукраїнської громадсько-політичної організації "Вільні люди", однак, чи зробили це саме вони, не вказується.

За словами журналістів, станом на 22:00 на вулиці все спокійно, а учасники акції розійшлися.

Нагадаємо, нещодавно у мережі поширили фрагмент концерту до Дня перемоги, який мав вийти на "Інтері" 9 травня. Невдоволення, зокрема, викликали слова ведучих заходу про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців".

Вже уранці 9 травня під стінами головного офісу "Інтера" на вулиці Дмитрівській активісти влаштували пікет у зв’язку зі скандальним роликом і вимагають позбавити канал ліцензії.

 

 

Теги: Новини Києва Новини України Фотоновини протести ЗМІ Медіа Скандал з Інтером
Джерело: 24 Канал
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