Активісти кинули "коктейль Молотова" в офіс "Інтера", – ЗМІ
Невідомі активісти кинули в в будівлю, де розташовується адміністрація телеканалу "Інтер" коктейль Молотова". Інцидент стався у Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській.
Про це повідомляє "Громадське".
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Зазначається, що під будівлею на акцію проти концерту телеканалу "Інтер" до 9 травня зібралися здебільшого представники всеукраїнської громадсько-політичної організації "Вільні люди", однак, чи зробили це саме вони, не вказується.
За словами журналістів, станом на 22:00 на вулиці все спокійно, а учасники акції розійшлися.
Нагадаємо, нещодавно у мережі поширили фрагмент концерту до Дня перемоги, який мав вийти на "Інтері" 9 травня. Невдоволення, зокрема, викликали слова ведучих заходу про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців".
Вже уранці 9 травня під стінами головного офісу "Інтера" на вулиці Дмитрівській активісти влаштували пікет у зв’язку зі скандальним роликом і вимагають позбавити канал ліцензії.