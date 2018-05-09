Активісти кинули "коктейль Молотова" в офіс "Інтера", – ЗМІ

Невідомі активісти кинули в в будівлю, де розташовується адміністрація телеканалу "Інтер" коктейль Молотова". Інцидент стався у Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській.

Про це повідомляє "Громадське".

Читайте також: Скандальний концерт до Дня перемоги на "Інтері" розпочався: активісти пікетують ще один офіс

Зазначається, що під будівлею на акцію проти концерту телеканалу "Інтер" до 9 травня зібралися здебільшого представники всеукраїнської громадсько-політичної організації "Вільні люди", однак, чи зробили це саме вони, не вказується.

За словами журналістів, станом на 22:00 на вулиці все спокійно, а учасники акції розійшлися.