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Активісти назвали дохід нелегальних казино в Києві

22:44, 28 грудня 302 Читать новость на русском
Нелегальні казино у Києві
Нелегальні казино у Києві / Фото з відкритих джерел

За рік нелегальні гральні заклади у Києві отримують близько 100 мільйонів доларів доходу.

Про це розповіли активісти організації ЗУБР, повідомляє "Укрінформ".

За їхніми словами, наразі в Києві є близько 500 незаконних гральних закладів, кожен з яких приносить своїм власникам прибуток у розмірі від 50 до 100 тисяч гривень на день. При цьому у вихідні та свята виручка зростає в рази.

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За рік виходить більше 100 мільйонів доларів, і держава при цьому не отримує податків,
– зазначили активісти.

Відтак активісти закликали владу розібратися з нелегальним бізнесом.

"Ми закликаємо владу змінити законодавство і навести порядок у гральному бізнесі", – додали активісти.

Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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