Активісти під будинком Авакова вимагають його відставки: фото і відео з місця події

17 листопада під будинком Арсена Авакова мітингувальники влаштували акцію протесту з вимогою розпочати ефективне розслідування справ вбивства Катерини Гандзюк та інших активістів.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу Вікторія Кутьїна.

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Понад сотні активістів зібралися під ймовірним будинком Арсена Авакова з вимогою відправити його у відставку. На паркані вони розвісили плакати, а також поставили імпровізований смітник, що символізує місце, в яке треба покласти усі його реформи.



Акція протесту під будинком Арсена Авакова



Активісти розвісили плакати з вимогою відправити Авакова у відставку



Мітингувальники під будинком Авакова

Реформа правоохоронної системи повністю провалена. Ми чітко визначаємо відповідальних осіб. Саме тому ми вимагаємо його відставки, разом з відставкою генпрокурора Юрія Луценка. Одужання правоохоронної системи неможливе без цього першого кроку. Без звільнення ключових суб'єктів, які відповідальні за провал правоохоронної системи,

– сказав активіст Віталій Устименко.

За словами протестувальників, саме через такі гучні акції справи починають просуватися. Адже саме через мітинги активістів та друзів Катерини Гандзюк і була створена Тимчасова слідча комісія та заарештовані особи, що причетні до вбивства активістки.

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Нагадаємо, що 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину.