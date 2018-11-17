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      Активісти під будинком Авакова вимагають його відставки: фото і відео з місця події

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      17 листопада під будинком Арсена Авакова мітингувальники влаштували акцію протесту з вимогою розпочати ефективне розслідування справ вбивства Катерини Гандзюк та інших активістів.

      Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу Вікторія Кутьїна.

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      Понад сотні активістів зібралися під ймовірним будинком Арсена Авакова з вимогою відправити його у відставку. На паркані вони розвісили плакати, а також поставили імпровізований смітник, що символізує місце, в яке треба покласти усі його реформи.

      Акція протесту під будинка Арсена Авакова
      Акція протесту під будинком Арсена Авакова


      Активісти розвісили плакати з вимогою відправити Авакова у відставку

      Мітингувальники під будинком Авакова
      Мітингувальники під будинком Авакова

      Реформа правоохоронної системи повністю провалена. Ми чітко визначаємо відповідальних осіб. Саме тому ми вимагаємо його відставки, разом з відставкою генпрокурора Юрія Луценка. Одужання правоохоронної системи неможливе без цього першого кроку. Без звільнення ключових суб'єктів, які відповідальні за провал правоохоронної системи,
      – сказав активіст Віталій Устименко.

      За словами протестувальників, саме через такі гучні акції справи починають просуватися. Адже саме через мітинги активістів та друзів Катерини Гандзюк і була створена Тимчасова слідча комісія та заарештовані особи, що причетні до вбивства активістки.

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      Нагадаємо, що 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину.

      Теги: Новини України Жертви протести Арсен Аваков Реформи ГПУ Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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