12:24
13 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Майбутнє російських ГРУшників. Дослідження дірки в "Союзі"
      Вєсті Кремля
      23:15, 12 грудня
      Вєсті.UA: Фокус-покус Насірова. Провал контррозвідника Семочка
      Вєсті.UA
      20:46, 12 грудня
      Летовище страху: чому омріяний аеропорт в Одесі є небезпечним для світу
      ЦРУ
      09:00, 12 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Програми Нова тема
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ

      Активісти під Кабміном вимагали зупинити свавілля на Одеській митниці

      Нова тема 67 Читать новость на русском

      Стоп свавіллю на Одеській митниці! Активісти "Всеукраїнської народної ради протидії корупції та громадської експертизи влади" вимагали від уряду припинити тиск на експортерів аграрної продукції.

      За їхніми словами, з початку грудня одеські митники затримують швидкопсуючі вантажі українських експортерів

      "На митниці Одеси в.о. Мартинов, який її очолює, створив стійку корупційну схему. Незаконні утримування вантажу на Одеській митниці", – сказав представник організатора акції Олег Афанасьєв.

      Як твердять активісти, митники схиляють експортерів до хабарів під виглядом "оплати за користування запатентованою упаковкою".

      "Мартинов вимагає хабар під виглядом майнових прав на інтелектуальну власність – невідомий нам патент, але прямо не бере, а через цих власників патентів – Чернія", – розповів юрист Руслан Ткач.

      Про свавілля на митниці активісти вже повідомили керівництво фіскальної служби та прокуратуру. Кажуть, через простій експортери зазнають колосальних збитків.

      "Вимоги: провести не службову, а державну перевірку. Зробити комісію, на час проведення перевірки відсторонити та звільнити з посади в.о. Одеської митниці Мартинова", – заявив голова ГО "Всеукраїнської народної ради протидії корупції та громадської експертизи влади" Анатолій Буднік.

      Активісти передали звернення прем'єр-міністру. Кажуть, якщо винних не покарають, то вдадуться до більш масштабних акцій протесту – будуть блокувати роботу Фіскальної служби України, перекривати дороги, доки їх вимоги не будуть почути вищим керівництвом ДФС.

      Теги: Новини України Корупція Державна фіскальна служба ГПУ Новини Одеси Хабар
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Перемоги-2018: про головні досягнення України в році, що минає
      сьогодні , 09:02 Перемоги-2018: про головні досягнення України в році, що минає
      Інна Жолобович 1108
      За крок до історичного досягнення: анонс матчу "Динамо" – "Яблонец" у Лізі Європи
      сьогодні , 08:49 За крок до історичного досягнення: анонс матчу "Динамо" – "Яблонец" у Лізі Європи
      Ігор Саджениця 848
      Завдяки чому Ахметов став удвічі багатшим?
      сьогодні , 08:40 Завдяки чому Ахметов став удвічі багатшим?
      Артем Овдієнко 1169
      Многие ненавидят, кое-кто боится: кто из британских политиков сможет занять место Терезы Мэй
      12 грудня , 23:00 Многие ненавидят, кое-кто боится: кто из британских политиков сможет занять место Терезы Мэй
      Іван Яковина 542
      Президентом України може стати "темна конячка"
      12 грудня , 21:15 Президентом України може стати "темна конячка"
      Наталя Ромашова 6041
      Яку воду пити?
       1 лютого 2011 , 13:00
      Виправдане сподівання Hyundai
       21 лютого 2013 , 19:21
      Гравець "Лото-Забава" з Черкас зірвав джекпот у три мільйони гривень
       26 листопада , 18:58
      Прагматизм та деполітизація - головні умови діалогу з газових питань
       6 жовтня 2010 , 10:00
      Кількасот військових можуть залишитись без квартир
       16 червня 2014 , 18:50
      ДТЕК зумів на третині території Луганської області повернути електроенергію
       28 липня 2014 , 10:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук