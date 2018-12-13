Активісти під Кабміном вимагали зупинити свавілля на Одеській митниці

Стоп свавіллю на Одеській митниці! Активісти "Всеукраїнської народної ради протидії корупції та громадської експертизи влади" вимагали від уряду припинити тиск на експортерів аграрної продукції.

За їхніми словами, з початку грудня одеські митники затримують швидкопсуючі вантажі українських експортерів

"На митниці Одеси в.о. Мартинов, який її очолює, створив стійку корупційну схему. Незаконні утримування вантажу на Одеській митниці", – сказав представник організатора акції Олег Афанасьєв.

Як твердять активісти, митники схиляють експортерів до хабарів під виглядом "оплати за користування запатентованою упаковкою".

"Мартинов вимагає хабар під виглядом майнових прав на інтелектуальну власність – невідомий нам патент, але прямо не бере, а через цих власників патентів – Чернія", – розповів юрист Руслан Ткач.

Про свавілля на митниці активісти вже повідомили керівництво фіскальної служби та прокуратуру. Кажуть, через простій експортери зазнають колосальних збитків.

"Вимоги: провести не службову, а державну перевірку. Зробити комісію, на час проведення перевірки відсторонити та звільнити з посади в.о. Одеської митниці Мартинова", – заявив голова ГО "Всеукраїнської народної ради протидії корупції та громадської експертизи влади" Анатолій Буднік.

Активісти передали звернення прем'єр-міністру. Кажуть, якщо винних не покарають, то вдадуться до більш масштабних акцій протесту – будуть блокувати роботу Фіскальної служби України, перекривати дороги, доки їх вимоги не будуть почути вищим керівництвом ДФС.