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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Активісти просять Клімкіна посприяти розгляду петиції щодо Сенцова у США

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Олег Сенцов голодує 117 днів
Олег Сенцов голодує 117 днів / informator.news

Міністру закордонних справ Павлу Клімкіну активісти надіслали звернення з проханням вплинути на розгляд американським урядом петиції на підтримку незаконно ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова та інших бранців Кремля.

Про це інформує "Укрінформ".

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Під час прес-конфренеції зачитав звернення співзасновник громадської організації "Спільна перемога" Олександр Соколинський.

Завдяки активності українців на території України та за кордоном, всього за дві доби вдалось зібрати необхідну кількість підписів під петицією на сайті Білого дому. Громадськість зробила все від неї залежне, тепер час долучатись українським дипломатам та представникам МЗС. Петиція може чекати розгляду до 60 днів. У нас цього часу немає, оскільки Олег Сенцов голодує вже більше ста днів, стан його погіршується щодня, медики визначають його як критичний,
– наголосив Соколинський. 

Він такоє заявив що у зверненні міститься прохання надати інформацію та роз'яснення, "як МЗС та інші відповідальні державні установи можуть вплинути на якомога швидший розгляд петиції у Білому домі".

Звернення адресоване главі МЗС Клімкіну та речнику міністерства Мар'яні Беці.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини України Україна – Росія Олег Сенцов Українці в полоні РФ Павло Клімкін
Джерело: 24 Канал
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