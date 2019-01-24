Активісти протестують під КМДА проти знесення місцевої пам'ятки на Грушевського – фото

24 січня під КМДА активісти принесли обгорілі рештки даху від будинку на Грушевського, який горів напередодні, та подарували їх чиновникам Київської міськради на знак протесту.

Активісти вважають, що будинок підпалили забудовники, які хочуть звести там чергові висотки.

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Напередодні, 16 січня, на горищі цього будинку сталася пожежа. Вогонь поширився на площу 700 квадратних метрів, а небо затягнув густий дим. Проте рятувальникам вдалося загасити загорання.



Пожежа у будинку на Грушевського, 4Б / ДСНС

Кияни вимагають у місцевої влади повернути будинку статус місцевої пам'ятки, або хоча б заморозити його будівництво, щоб будинок не зруйнувався ще більше.

Ми ініціюємо до депутатів, щоб вони переглянули це рішення. Якщо це відбудеться, тоді ми можемо запускати процес і знову визнавати його пам'яткою. Ми – пам'яткоохоронці, і ми вважаємо, що цей об'єкт заслуговує важливого архітектурного значення,

– наголосив директор Департаменту охорони культурної спадщини КМР Олександр Никоряк.



Активісти протестують проти знесення будинку / Фото Володимира Кошовенка

Нагадаємо, у 2014 році міська влада внесла цей будинок до реєстру пам'яток архітектури. Та вже за два роки його звідти виключили рішенням суду за позовом забудовника – компанії "Грааль", наближеної до Дмитра Табачника – міністра освіти часів Януковича.



Будинок вважають архітектурною пам'яткою / Фото Володимира Кошовенка

Яку цінність становить цей будинок? Він є ілюстрацією багатоетапної дореволюційної забудови Києва та прикладом раннього зведення вулиці Грушевського, яка майже не збереглася. Проект будинку належить відомому київському архітектору В. Ніколаєву, у формуванні сучасного вигляду будинку брали участь й інші київські архітектори.