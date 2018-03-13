Активісти в Одесі встановили шлагбаум через платну стоянку біля моря

Платна стоянка поблизу моря в Одесі знову опинилась в центрі уваги. Активісти продовжують боротьбу із незаконним шлагбаумом, який приватна фірма встановила на вулиці Каманіна кілька місяців тому.

Там за проїзд з водіїв стягують плату 20 гривень. Сьогодні активісти вирішили влаштувати жартівливу акцію протесту.

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"Сьогодні одесити і гості міста сплачують за проїзд по вулиці Одеси. Це незаконно. Договору з Парксервісом у них немає, у нас є відповідний документ – відповідь Парксервісу", – зазначив активіст Михайло Кузаконь.

Активісти встановили свій власний шлагбаум, де вирішили повертати людям незаконно забрані в них гроші.

Такого попередження не було. На в'їзді була тільки інформація про те, що вартість паркування – 20 грн за годину. Сказали, що якщо я встигну за 5 хвилин, з мене грошей брати не будуть. Чек мені не залишили – забрали, – запевнила одеситка Тетяна Петракевич.

До слова, у центрі Києва громадські активісти та борці з корупцією зібралися на мітинг перед початком з'їзду суддів України.