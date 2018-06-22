Активісти вимагали повернути в'язнів Кремля під консульством Росії

Заберіть своїх — віддайте наших. У столиці біля консульства Росії активісти вимагають повернути в'язнів Кремля, лише за офіційними даними їх 64 особи.

Про це в ефірі 24 каналу сказав кореспондент Едуард Крижанівский.

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За його словами біля консульства зібралося близько 10 активістів, які вимагали щоб Росія забрала своїх військових. Щоб привернути увагу активісти принесли з собою опудало у ватнику.

РФ не визнавала тут присутність своїх військових. Вона не визнавала, що саме вона здійснює підтримку так званих ЛНР і ДНР. Вона не захищає своїх людей, навіть тих, хто є громадянами Росії. І от ми тут сьогодні, щоб закликати РФ до гуманності, відносно своїх де-факто солдат,

– сказала активістка під посольством.

Відповіді від консульства активісти так і не дочекалися.