Активісти вимагають перевірити факти співпраці мера Одеси з ОЗУ Галантерника-Ангерта

Активісти низки громадських організацій вимагають перевірити факти співпраці мера Одеси Геннадія Труханова та його партії з організованим злочинним угрупованням Олександра Ангерта і його партнера Володимира Галантерника.

Про це йдеться в розслідуванні "Схеми злочинних угруповань Одеси, які тісно пов'язані з міською владою".

Розслідування спільно провели журналісти "Української служби інформації" за підтримки одеського "7-го каналу". В результаті були виявлені численні факти сприяння міською владою Володимиру Галантернику в привласненні міської власності, в тому числі кілька сотень гектарів землі в прибережній зоні і в парках, забезпечення ремонту об'єктів приватної власності за кошти міського бюджету та навіть в приватизації цілої міської площі.

"Наприклад, та ж Старосінна площа була приватизована за так званою "туалетною схемою", коли власник маленького приміщення в 20 кв. м просить місцеву владу спочатку віддати йому в оренду, а потім і на викуп площу в пів гектара. При "правильній" підтримці міської влади невідповідність бажань того, хто просить і його фактична власність не береться до уваги. Надалі вже на приватній території будуються будинки, торговельні центри або будки для торгівлі. При цьому все це прикрашається нібито реконструкцією на благо городян. У такому випадку ще й велика частина комерційних конструкцій будується за рахунок коштів з міського бюджету", – йдеться в розслідуванні.

Опитані журналістами юристи визнають, що реалізувати подібну схему без повного сприяння міської влади Володимир Галантерник би не зміг. Але якби йшлося тільки про міську землі, то це було б звичайною корупцією.

Тандем Труханова і Галантерника пішов далі і захоплює військовий аеродром.

"40 осіб захопили військовий аеродром "Шкільний" в Одесі. Цей аеродром все ще заблокований. Частина території захоплена приватними структурами, що належать т.зв. компанії City", – заявив нардеп Мустафа Найєм з трибуни Верховної Ради.

На місці аеродрому повинен вирости новий житловий мікрорайон Аеропортівський. Його ще в березні 2015 року передбачила міська рада під керівництвом все того ж Геннадія Труханова в новому Генплані Одеси.

"Міська влада передала компанії Галантерника близько 90 га під забудову, включаючи частину території військового аеродрому. Уявити, що збережеться військовий аеродром зі злітною смугою, з винищувачами, що там базуються і перехоплювачами, а також ракетними комплексами всередині житлового кварталу дуже складно. Просто аеродром забудовують висотками за рішенням міської влади, захоплюючи фактично землі, які їм не належать", – розповів експерт Олег Михайлик.

Сьогодні в судах Одеси розглядається більше десятка справ, пов'язаних з корупційними скандалами, в яких замішана одеська міська влада. А активісти продовжують нести в правоохоронні органи дані про незаконні дії злочинного угруповання на чолі з Галантерником, політичне крило якого очолює сам мер Одеси – Геннадій Труханов.