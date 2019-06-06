13:43
6 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Страшна зброя Путіна. Відеогра з оголеним Сталіним
      Вєсті Кремля
      22:48, 5 червня
      Вєсті.UA: У Кличка з'явився новий брат. Савченко риє собі яму
      Вєсті.UA
      22:05, 5 червня
      Тихий бізнес МВС: як власникам авто не потрапити до рук шахраїв
      ЦРУ
      09:00, 5 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Активісти вимагають перевірити факти співпраці мера Одеси з ОЗУ Галантерника-Ангерта

      88 Читать новость на русском
      Геннадій Труханов
      Геннадій Труханов / hromadske.ua

      Активісти низки громадських організацій вимагають перевірити факти співпраці мера Одеси Геннадія Труханова та його партії з організованим злочинним угрупованням Олександра Ангерта і його партнера Володимира Галантерника.

      Про це йдеться в розслідуванні "Схеми злочинних угруповань Одеси, які тісно пов'язані з міською владою".

      Розслідування спільно провели журналісти "Української служби інформації" за підтримки одеського "7-го каналу". В результаті були виявлені численні факти сприяння міською владою Володимиру Галантернику в привласненні міської власності, в тому числі кілька сотень гектарів землі в прибережній зоні і в парках, забезпечення ремонту об'єктів приватної власності за кошти міського бюджету та навіть в приватизації цілої міської площі.

      "Наприклад, та ж Старосінна площа була приватизована за так званою "туалетною схемою", коли власник маленького приміщення в 20 кв. м просить місцеву владу спочатку віддати йому в оренду, а потім і на викуп площу в пів гектара. При "правильній" підтримці міської влади невідповідність бажань того, хто просить і його фактична власність не береться до уваги. Надалі вже на приватній території будуються будинки, торговельні центри або будки для торгівлі. При цьому все це прикрашається нібито реконструкцією на благо городян. У такому випадку ще й велика частина комерційних конструкцій будується за рахунок коштів з міського бюджету", – йдеться в розслідуванні.

      Опитані журналістами юристи визнають, що реалізувати подібну схему без повного сприяння міської влади Володимир Галантерник би не зміг. Але якби йшлося тільки про міську землі, то це було б звичайною корупцією.

      Тандем Труханова і Галантерника пішов далі і захоплює військовий аеродром.

      "40 осіб захопили військовий аеродром "Шкільний" в Одесі. Цей аеродром все ще заблокований. Частина території захоплена приватними структурами, що належать т.зв. компанії City", – заявив нардеп Мустафа Найєм з трибуни Верховної Ради.

      На місці аеродрому повинен вирости новий житловий мікрорайон Аеропортівський. Його ще в березні 2015 року передбачила міська рада під керівництвом все того ж Геннадія Труханова в новому Генплані Одеси.

      "Міська влада передала компанії Галантерника близько 90 га під забудову, включаючи частину території військового аеродрому. Уявити, що збережеться військовий аеродром зі злітною смугою, з винищувачами, що там базуються і перехоплювачами, а також ракетними комплексами всередині житлового кварталу дуже складно. Просто аеродром забудовують висотками за рішенням міської влади, захоплюючи фактично землі, які їм не належать", – розповів експерт Олег Михайлик.

      Сьогодні в судах Одеси розглядається більше десятка справ, пов'язаних з корупційними скандалами, в яких замішана одеська міська влада. А активісти продовжують нести в правоохоронні органи дані про незаконні дії злочинного угруповання на чолі з Галантерником, політичне крило якого очолює сам мер Одеси – Геннадій Труханов.

      blog_ava
      Вознесіння Господнє 2019: традиції свята
      сьогодні
      23790
      Теги: Новини політики Новини Одеси Геннадій Труханов Розслідування
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Клімкін залишається головою МЗС: основні досягнення та критика міністра
      сьогодні , 13:16 Клімкін залишається головою МЗС: основні досягнення та критика міністра
      Світлана Попова 2868
      Досягнення миру шляхом тиску Заходу на Росію: чому ця заява Зеленського створює ще більше питань
      сьогодні , 12:05 Досягнення миру шляхом тиску Заходу на Росію: чому ця заява Зеленського створює ще більше питань
      Блог Соцмережі 1137
      Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
      сьогодні , 12:00 Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
      Олена Булан 4674
      Як зароджувався олігархат в Україні та чи можливо його подолати
      сьогодні , 08:40 Як зароджувався олігархат в Україні та чи можливо його подолати
      Антон Голобородько 1598
      Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      5 червня , 23:06 Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      Наталя Боднар 27270
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук