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Активісти вимагають скасувати закон Януковича: осінь-2018 – останній шанс

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Активісти вимагають ухвалити новий виборчий закон
Активісти вимагають ухвалити новий виборчий закон / Фото з відкритих джерел

Потрібно спонукати владу до виконання своїх обіцянок, зокрема – скасувати виборчий закон Януковича і встановити пропорційну систему обрання Верховної Ради. Інакше визначальним фактором обрання парламенту знову будуть гроші.

Про це 24 каналу розповів керівник громадського руху "Чесно" Микола Виговський.

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Експерт нагадує, що і Петро Порошенко, і парламентська коаліція в 2014 році обіцяли ухвалити новий виборчий кодекс, згідно з яким вибори до Верховної Ради мають проводитися за відкритими партійними списками. За словами Виговського, до парламентських виборів трохи більше року, але депутати не поспішають виконувати обіцянку. І якщо на нинішній осінній сесії закон не ухвалять, то в 2019 році вибори Верховної Ради можуть пройти за законом Януковича.

Осінь 2018 – останній шанс для ухвалення нового закону, який дозволить провести наступні вибори парламенту за новими правилами. Закон ще потребує підготовки до другого читання, і ми очікуємо та вимагаємо від Верховної Ради не пізніше 16 жовтня розпочати розгляд документу в цілому,
– зауважує фахівець.

Нагадаємо, 6 вересня біля Верховної Ради України відбулася акція протесту "Ні виборам за законом Януковича". Учасники мітингу вимагають прийняття нового Виборчого кодексу. Серед учасників представники різних політичних партій і громадських рухів. Зокрема, "Самопомочі", "Свободи", "Руху нових сил", "Національного корпусу", "Сила людей", громадського руху "Чесно" і "Хвиля". Як відомо, восени 2019 року в Україні повинні відбутися вибори Верховної Ради України.

Що змінить голосування за відкритими списками? На виборах до парламенту людина зможе обрати зі списку партії того кандидата, який їй подобається найбільше. Таким чином усувається можливість купування місця в списках, адже люди формуватимуть його, а не партійні керівники. 

Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Петро Порошенко Віктор Янукович
Джерело: 24 канал
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