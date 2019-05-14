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      Активісти вимагають відставки Луценка та Авакова під Генпрокуратурою: фото та відео

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      Активісти вимагають відставки Луценка та Авакова
      Активісти вимагають відставки Луценка та Авакова / 24 канал

      У Києві активісти з лозунгами "Обережно, токсичні!" пікетували Генеральну прокуратуру Україну. Вони вимагають міжнародних санкцій щодо генпрокурора Юрія Луценка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

      Громадські активісти пояснили, що вийшли на пікет, бо керівники правоохоронних органів стали токсичними, а тому повинні піти з посад та понести відповідальність. 

      Читайте також: Чому Луценко не хоче йти з посади генпрокурора: пояснення політоглядача

      Група громадських організацій подала заяви про включення до Глобального акту Магнітського Луценка та Авакова, який передбачає запровадження персональних санкцій США.

      Що таке Глобальний акт Магнітського? Це закон США, що дозволяє блокувати активи та накладати заборону на в'їзд до США осіб, що здійснили порушення прав людини або причетні до корупції.

      Люди, які зібрались під ГПУ, вважають, що Аваков та Луценко покривають корупціонерів у своїх лавах та саботують розслідування нападів на активістів.

      протест луценко
      Протестувальники зібрались під ГПУ

      Протестувальники впевнені, що Луценко долучився до остаточного провалу розслідування економічних та корупційних злочинів соратників Януковича. А в результаті допоміг їм вийти "сухими із води".

      гпу луценко
      Акція протесту у Києві

      Активісти вимагають звільнення Луценка, бо за його генпрокурорства через відсутність прогресу в розслідуваннях із санкційного списку ЄС вилучили Андрія та Сергія Клюєвих, Юрія Іванющенка, Андрія Портнова, Олену Лукаш та інших. 

      Активісти вимагають відставки Луценка та Авакова під Генпрокуратурою: відео

      Після протесту під Генпрокуратурою активісти перемістились під будівлю Міністерства внутрішніх справ. Там виникла невелика штовханина. 

      Штовханина під Міністерством внутрішніх справ: відео

       

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      Теги: Новини України Новини Києва Юрій Луценко Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ ГПУ Протести
      Джерело: 24 канал
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