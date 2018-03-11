Активісти вирушили до будинку Авакова в Києві: відео

В неділю, 11 березня, в Києві влаштували автопробіг до будинку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Учасники акції виступають проти "сваволі" представників МВС, зокрема, мовиться про силовий розгін наметового містечка під Верховною Радою.

Про це повідомляє "Громадське".

Зазначається, що одночасно українці повинні вийти на пікет в Італії, а саме – під закордонну віллу Авакова, яку він придбав у 2017 році.

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Додамо, що учасники акції також звинувачують Авакова у провалі реформ, корупційних схемах із закупівлею рюкзаків для МВС, а також придбанні багатотисячної нерухомості закордоном.