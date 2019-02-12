23:23
13 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Таліби заполонили Москву. Як Путін Казань брав
      Вєсті Кремля
      21:11, сьогодні
      Вєсті.UA: Як Бандера змусив Киву віддати останнє. За Медведчука переживають в ООН
      Вєсті.UA
      19:58, сьогодні
      Як "волонтери" розкошують завдяки благочинності: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Активісти вийшли на мітинг з вимогою зупинити махінації росіянина, який веде бізнес в Одесі

      1017 Читать новость на русском

      Під адміністрацією морських портів мітингували працівники Одеського порту та громадські активісти, які вимагали припинити махінації з державними буксирами та прибрати з порту фірму, що за їхніми даними належить громадянину Росії.

      За даними українських ЗМІ цьому громадянину заборонений в'їзд в Україну через арешт в Італії під час операції проти російської мафії.

      Читайте також: Справа Адміністрації морпортів України: які оборудки коштували Україні 247 мільйонів гривень

      Однак, як стверджують активісти, Андрій Марісов веде бізнес в Одесі та начебто збирається зайти в порт "Південний". З ним пов'язують фірми, які орендують буксири за заниженими цінами, через що порт недоотримує мільйони гривень.

      Мітинг під Адміністрацією морських портів в Одесі
      Мітинг під Адміністрацією морських портів в Одесі

      Колишній співробітник ДП "Одеський морський торговий порт" Віталій Мілушев розповів, що колись "Портофлот" приносив 90% доходу для всього порту, а на сьогодні він стає збитковим.

      За словами активістів, через махінації з буксирами Одеський порт щорічно втрачає по 5-6 мільйонів доларів. Проти однієї з фірм ще на весні прокуратурою було відкрито кримінальне провадження. Однак результатів ніяких це поки не дало.

      Буксири здаються в оренду компаніям за цінами нижче ринкових і це завдає значної шкоди державі. В інституті майбутнього ми порахували, що це приблизно 5-6 мільйонів доларів в рік. Це те, що втрачає держава від здачі буксирів в одному держпідприємстві,
      – наголосив голова ГО "Інфраструктурна рада"  Володимир Шульмейстер.

      Працівники порту та громадські активісти заявили, що добиватимуться справедливості в суді. Якщо ж їх не почують, то протести обіцяють продовжувати, адже оренда буксирів дає порту 80% прибутку.

      blog_ava
      Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
      сьогодні
      5109
      Теги: Новини Росії Новини України Протести Бізнес Водний транспорт Новини Одеси Одеський порт
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 12 лютого
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      сьогодні , 23:00 "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      Юлія Ліпенцева 74
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      сьогодні , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 1675
      Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      сьогодні , 22:00 Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      847
      Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      сьогодні , 20:00 Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      Світлана Попова 199
      Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
      сьогодні , 19:00 Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
      5109
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук