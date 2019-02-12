Активісти вийшли на мітинг з вимогою зупинити махінації росіянина, який веде бізнес в Одесі

Під адміністрацією морських портів мітингували працівники Одеського порту та громадські активісти, які вимагали припинити махінації з державними буксирами та прибрати з порту фірму, що за їхніми даними належить громадянину Росії.

За даними українських ЗМІ цьому громадянину заборонений в'їзд в Україну через арешт в Італії під час операції проти російської мафії.

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Однак, як стверджують активісти, Андрій Марісов веде бізнес в Одесі та начебто збирається зайти в порт "Південний". З ним пов'язують фірми, які орендують буксири за заниженими цінами, через що порт недоотримує мільйони гривень.



Мітинг під Адміністрацією морських портів в Одесі

Колишній співробітник ДП "Одеський морський торговий порт" Віталій Мілушев розповів, що колись "Портофлот" приносив 90% доходу для всього порту, а на сьогодні він стає збитковим.

За словами активістів, через махінації з буксирами Одеський порт щорічно втрачає по 5-6 мільйонів доларів. Проти однієї з фірм ще на весні прокуратурою було відкрито кримінальне провадження. Однак результатів ніяких це поки не дало.

Буксири здаються в оренду компаніям за цінами нижче ринкових і це завдає значної шкоди державі. В інституті майбутнього ми порахували, що це приблизно 5-6 мільйонів доларів в рік. Це те, що втрачає держава від здачі буксирів в одному держпідприємстві,

– наголосив голова ГО "Інфраструктурна рада" Володимир Шульмейстер.

Працівники порту та громадські активісти заявили, що добиватимуться справедливості в суді. Якщо ж їх не почують, то протести обіцяють продовжувати, адже оренда буксирів дає порту 80% прибутку.