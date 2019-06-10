Протестувальники вийшли під АП через Донбас і висунули вимоги Зеленському: фото, відео

Мітингувальники влаштували у Києві на акцію протесту "Ні капітуляції!" під стіни Адміністрації президента Володимира Зеленського через останні заяви щодо ситуації на Донбасі. Вони вимагають від гаранта "не йти на мир з Москвою шляхом здачі національних інтересів".

Організатори, серед яких і активісти громадської ініціативи "Захисти Україну", закликають Зеленського відкрити "дорожню карту" щодо Мінських перемовин та залучити військових до розробки умов переговорів в Мінську.

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Вимагаємо припинити капітулянтські заяви збоку Зекоманди й відправити у відставку керівника АП Андрія Богдана та прес-секретаря Президента Юлію Мендель,яка озвучує проросійські меседжі,

– наголосили вони.

Протестувальники вигукують "Ні капітуляції! Слава нації!", тримають прапори України та плакати з написами "Капітуляція – зрада. Думай".

Окрім того, навколо таблички з написом "Президент України" вони причепили фото загиблих на Донбасі українських військових.



Мітингувальники повісили на будівлі АП фото загиблих військових / фото Олексія Годзенка

Протестувальники наголошують, що Зеленський має припинити "ганебні наміри піти на мир з Москвою шляхом здачі національних інтересів".

"Команда Зе вже заявила, що варто припинити стріляти у відповідь, поновити торгівлю з ОРДЛО, заявила про "непідконтрольність Росії" її же збройних сил. Всі ці заяви – це свідчення готовності команди Зе до капітуляції, здачі України Москві", – додають вони.

Протести на Банковій у Києві / фото журналіста 24 каналу Олексія Годзенка

Загалом акції протесту заплановані по всій Україні – в Одесі, Харкові, Львові, Тернополі та інших містах.

Які заяви щодо Донбасу могли викликати невдоволення активістів?

1. Скасування економічної блокади Донбасу.

Представник України Леонід Кучма після чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 5 червня заявив про можливе скасування економічної блокади тимчасово окупованих територій. Він також запропонував провести аудит "націоналізованих" бойовиками підприємств.

Речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель наголосила, що такі домовленості мають відбуватися виключно "у форматі двостороннього руху". Так, зняти економічну блокаду з окупованої частини Донбасу можуть лише після скасування рубльової зони і псевдонаціоналізації, яку провели проросійські бойовики.

2. Не стріляти у відповідь.

Кучма також заявив про необхідність зазначити в нових домовленостях щодо "режиму тиші" на Донбасі норму "не стріляти у відповідь". Він додав, що необхідно запровадити заборону на обстріл громадських об’єктів – шкіл та дитячих садків. Озвучені пропозиції група повинна розробити до 19 червня.

Кучма пояснив, що пропозиція на обстріли ворога не відповідати стосується тільки тих випадків, коли позиції ворога розташовані на території населених пунктів.

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3. "Росія втратила контроль над найманцями".

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на артилерійські обстріли поблизу Новолуганського на Донеччині та інших населених пунктів у ніч проти 7 червня заявив, що РФ втратила контроль над окупантами. Тоді внаслідок обстрілів загинули 2 українських бійців, ще 8 отримали поранення.

"Кричуще порушення мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами", – написав Зеленський на своїй сторінці у Facebook.

4. "Дорожню карту" не публікуватимуть

"Дорожня карта" України щодо припинення вогню на Донбасі і повернення заручників поки не буде публічною. За словами речниці зеленського Юлії Мендель, спочатку її погодять з партнерами по нормандському формату.

У президента озвучили дві причини такого рішення: