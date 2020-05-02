Активісти влаштували похоронну процесію як символ прощання з туризмом в Тернополі: фото, відео

Активісти у Тернополі влаштували "скорботну процесію" замість відкриття туристичного сезону, який скасували через пандемію коронавірусу.

У Тернополі щороку в першу суботу травня святкували відкриття туристичного сезону, та цьогоріч через COVID-19 все скасували, повідомляє 24 канал.

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В попередні роки у місті щороку фіксували приріст туристів на 20%. Цього року все зупинилося. За словами тернополян, туристична галузь в регіоні фактично мертва. А це може призвести до зростання безробіття і зменшення надходжень до бюджету.

"Похоронна процесія" прощання з туристичним сезоном / Скриншоти

Відео: "похоронна процесія" прощання з туризмом у Тернополі

"На цей сезон були великі плани, великі надії… Ми всі розраховували, що він принесе нам радість і задоволення. Але, на жаль, від важких потрясінь цей сезон помер, так і не почавшись. Звичайно, ми надіємося, що помиляємося, і він воскресне. Але, на жаль, ми поки що маємо ці реалії. Ми скорбимо за тими втраченими можливостями і за тими великими планами, які були покладені на цей сезон. Які, на жаль, разом з ним пішли у труну", – прокоментував учасник акції Тарас Ковальчук.

Відео: учасник Тарас Ковальчук розповів про акцію