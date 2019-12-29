Активісти закінчують пікет під Лук'янівським СІЗО, де тримали ексберкутівців

Активісти закінчують пікет під Лук'янівським СІЗО у Києві. Люди вийшли на протест ввечері 28 грудня через звільнення з-під варти та обмін ексберкутівців, яких підозрюють у масових розстрілах майданівців у 2014 році.

Співкоординатор "Руху опору капітуляції" Олександр Іванов у коментарі "Громадському" заявив, що активісти так і не досягли своєї мети.

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Я прочитав, що "Беркут" обміняли. Що можу сказати? Сьогодні було розтоптане правосуддя та Революція Гідності. Жодних шансів тепер покарати вбивць Небесних сотні, з'ясувати правду – немає. Я думаю, акція буде закінчуватися, оскільки мета її, на жаль, не була досягнута,

– сказав Іванов.

Зауважимо, у Лук'янівському СІЗО перебували 3 ексберкутівці – Олег Янішевський, Сергій Зінченко та Павло Аброськін. Інші два колишні спецпризначенці – Олександр Маринченко і Сергій Тамтура перебували під домашнім арештом. Ввечері 28 грудня Київський апеляційний суд відпустив їх з-під арешту під особисте зобов'язання.

Після рішення суду під СІЗО почали приходити активісти, які не погоджуються з таким рішенням. Люди чергували там цілу ніч. Вони перевіряли автомобілі, які виїжджали зі слідчого ізолятора, щоб у них не вивезли підозрюваних у вбивствах євромайданівців на обмін. Але правоохоронцям таки вдалося вивезти колишніх спецпризначенців – поки невідомо яким способом.



Активісти під Лук'янівським СІЗО 28 грудня / фото 24 каналу

Наразі 5 ексберкутівців привезли на КПВВ "Майорське" у Донецькій області, де під час обміну передадуть підконтрольним РФ бойовикам.

Що кажуть у ГПУ про звільнення ексберкутівців? Генпрокуратура відреагувала на обурення укарїнців, через звільнення з-під варти підозрюваних у вбивствах майданівців колишніх працівників "Беркуту". Прокурори пояснили, що підозрюваних відпустили під особисті зобов'язання, але саму справу не закривають. Слідство у ній триває, а винних можуть засудити і заочно.