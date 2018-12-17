Активісти зі зворушливими плакатами вийшли на Майдан підтримати українських моряків: фото

У Києві на Майдані активісти розпочали масову акцію "Пам’ятай про тих, хто в полоні" на підтримку військовополонених моряків, які утримуються РФ в московських СІЗО.

На центральній площі столиці зібралось близько 50 громадян, які принесли із собою плакати із святлинами українських моряків.

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Акція має стати проявом солідарності небайдужих українців, формою громадянського опору агресії РФ та підтримкою співвітчизників, які стали жертвами репресивної політики Кремля.

Громадська акція "Пам’ятай про тих, хто в полоні" покликана підтримати українських військовополонених моряків, які злочинним, піратським чином, з порушенням Женевської конвенції та міжнародного права, були захоплені Росією, та всіх інших бранців Кремля, незаконно ув’язнених в російських тюрмах та на окупованих територіях України,

– зазначили організатори.

Учасникам акції також збирають листівку та привітання із новорічним привітанням українським морякам та іншим в’язням. В місці проведення акції, на Майдані Незалежності, будуть розташовані спеціальні скриньки для цього.



Акція на підтримку українських моряків

Зазначимо, що на акцію були запрошені посли та дипломати країн-членів НАТО та міжнародних організацій. З промовами виступатимуть народні депутати, урядовці та громадські активісти, ветерани, представники Меджлісу кримськотатарського народу, рідні військовополонених і заручників.

Не тільки політики на міднародних конференціях відстоюють права українських в'язнів, але й звичайні українці опікуються долею наших моряків, тому ми просимо підписати петицію для звернення до міжнародних дипломатичних місій, щоб вони посилили санкції на Росію, адже РФ потрібно економічно покарати за те, що вони так ганебно порушують права людини,

– додала організаторка акції.



Активісти підписали петицію до міжнародних місій

Нагадаємо, СБУ затвердила 34 захисників для полонених українських моряків, яких утримують в московських СІЗО. Основна стратегія захисту: дотримуватися європейського законодавства. Всі моряки на допитах заявили, що вони – військовополонені.

Чому росіяни взяли в полон українських моряків?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.