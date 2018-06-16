Активісти знову пікетують біля посольства Росії в Києві та Одесі за звільнення політв'язнів

"Свободу політв'язням!" – у суботу, 16 червня, активісти знову вийшли на пікет до посольства Росії в Києві та Одесі. Вимога єдина – звільнення усіх бранців Кремля.

Акцію в столиці вже назвали безстроковою – молодь кілька днів поспіль виходить до стін посольства з протестом і планує продовжувати пікети.

Читайте також: Яка ціна питання звільнення Олега Сенцова: думка політолога

До сьогоднішнього пікету долучилися близько 100 учасників. З собою вони принесли м’ячі, як символ того, що не можна проводити Чемпіонат світу на території країни-агресора. Мітингувальники зробили російському посольству символічний подарунок. Вони кинули футбольні м’ячі на територію дипустанови. Деякі м’ячі червоного кольору, як символ крові.

Цей чемпіонат побудований на крові наших політв’язнів. Ці м’ячі символізують політв’язнів, які зараз незаконно ув’язненні,

– заявив один з учасників акції.

Флешмоб "SaveSentsov" вже став всесвітнім. Пікети щодня відбуваються в різних містах, від Чернівців до Нью-Йорка. Однак, в Росії на заклики громадськості не відповідають.

Нагадаємо, у середу, 13 червня, повідомили, що в Києві під посольством Росії триває акція на підтримку українського режисера Олега Сенцова. Мітингувальники тримали в руках плакати "FREE SENTSOV", вимагаючи від Кремля відпустити українського політв'язня.