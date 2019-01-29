Активісти звернулися в ГПУ і НАБУ щодо розкрадання одеського узбережжя

Одеські активісти опублікували лист-відповідь від Міністерства екології і природних ресурсів України щодо скандального проекту Одеської міськради, згідно з яким дві третини захищеного законом узбережжя віддають в приватні руки.

У відповіді Міністерства екології за підписом заступника міністра Василя Полуйка йдеться про те, що "за умови дотримання" кількох статей Земельного та Водного кодексів України, в тому числі 88 і 90 статей, проект можливо погодити.



В "Проекті землеустрою з організації і встановлення меж території земель водного фонду водоохоронної зони уздовж Чорного моря на території м. Одеси" апріорі не дотримано вимог 88 статті Водного кодексу України, вважає одесит Юрій Нікітін. Бо ширина прибережної захисної смуги на всіх категоріях земель, за виключенням земель водного транспорту – не може бути менше 100 м. А в проекті передбачено 69 га прибережної захисної смуги в Одесі. Тоді як, згідно з розрахунками, має бути не менше 210 га. Землі прибережної захисної смуги можуть бути лише у державній чи комунальній власності і не можуть бути забудовані.





Лист-відповідь від Мініекології і природних ресурсів щодо скандального проекту Одеської міськради

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Активіст вважає, що проект не лише дозволить розпродати нові ділянки узбережжя, а й допоможе забудовникам легалізувати всі незаконні приватизації одеського узбережжя, які вже відбулися раніше за сприяння місцевої влади.

Саме цю категорію громадян і "обслуговує" узгоджений Мінприродою проект. Він передбачає, всупереч закону, залишити у державній або комунальній власності лише 69 га замість визначених ВКУ 210 га. Тобто фактично вкрасти у одеситів та й у всіх українців 141 га узбережжя. Підкреслю, вкрасти з державної або комунальної власності,

– пояснює Юрій Нікітін.

Детальний аналіз проекту тут.

Також активісти переконують, що погоджений Міністерством екології проект розроблений не у встановленому законом порядку та що генеральний план не визначає прибережні захисні смуги.

Детальний аналіз відповіді Мінекології читайте тут. Автори статті звернулись з відкритим зверненням до ГПУ та НАБУ і просять перевірити наведені факти.

Цікаво, що з пропозицією затвердити проект землеустрою щодо визначення меж земель водного фонду та водоохоронних зон в Одесі звернулись не офіційні чиновники міської ради, а ТОВ "ІНАГРО ГРУПП". На даний момент "ІНАГРО ГРУПП" фігурує в кримінальному провадженні Одеської прокуратури щодо непрозорого тендеру із ймовірним привласненням майна та зловживання владою.

Нагадаю, що зазначений проект мав затверджуватись на сесії Одеської міської ради 12 грудня, однак, через суспільний резонанс і протести одеситів, його відклали. Міська рада Одеси може повернутись до розгляду проекту на чергові сесії 30 січня.

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