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      Активістів акції "Хто замовив Гандзюк?" викликали до суду: коментар організатора

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      29 січня Петро Порошенко організував у Міжнародному виставковому центрі в Києві форум "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом". Там він оголосив, що йде у президенти вдруге. Водночас активісти розгорнули банер "Вибачте, так а хто замовив Гандзюк?" під будівлею, де відбувався захід. Після цього організаторів акції викликали до суду через порушення порядку організації мирних зібрань.

      Про це у прямому ефірі повідомив кореспондент 24 каналу.

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      Судове засідання у цій справі мало розпочатися у Дніпровському суді в Києві 30 січня ще о 10:00. Проте співробітники поліції не змогли вчасно доставити туди матеріали справи. Врешті вони таки зробили це – проте лише після численних нагадувань активістів.

      Щоб визначити, хто ж розглядатиме адмінпротокол, застосували системи автоматичного розподілу. Виявилося, що суддя, якого обрала система, перебуває за п'ять кілометрів, в іншій будівлі того ж Дніпровського суду.

      Сергій Стерненко
      Один з організаторів акції Сергій Стерненко

      У канцелярії суду активістам порадили якнайшвидше дістатися до неї. Проте коли вони прийшли туди, то з'ясувалося, що суддя, який має розглядати справу, в цей же ж час проводить інше судове засідання. Очікується, що засідання нарешті розпочнеться о 15:00.

      Я сподіваюсь, що цю справу доведуть до кінця і я зможу отримати судове рішення на свою користь. Адже очевидно, що складання адмінпротоколу за статтею, яка фактично посилається на норму закону, якої не існує – це неправомірно,
      – зазначив один з організаторів акції Сергій Стерненко.

      Цікаво, що за останні чотири роки справи за порушення другої частини статті №183 Кодексу України про адміністративні правопорушення майже не розглядалися.

      В основному її застосовували за президентства Віктора Януковича, після Майдану ж – всього один раз. Адже зараз в Україні не існує спеціального закону, який би регламентував порядок організації мирних зібрань.

      У парламенті неодноразово реєстрували законопроекти, які повинні були б встановити такий порядок, та завдяки громадськості та правозахисним організаціям їх вдається блокувати.

      Хто вбив Катерину Гандзюк?31 липня 2018 року у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала численних опіків і перенесла кілька операцій. Станом на 22 серпня правоохоронці затримали 6 підозрюваних у нападі на Гандзюк, частина з яких зізналась у скоєному.

      4 листопада Гандзюк померла в лікарні від поліорганної недостатності та хімічних опіків 39% тіла, а 7 листопада її поховали у Херсоні. Правоохоронці розслідують справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".

      За інформацією журналістів та активістів, посередником між організатором і виконавцями вбивства Гандзюк є помічник нардепа від "БПП" Миколи ПаламарчукаІгор Павловський. Останній нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук відкинули такі звинувачення та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського взяли під арешт.

      3 грудня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк. За його словами, мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із великих корупційних схем місцевої влади.

      Теги: Новини України Петро Порошенко Катерина Гандзюк Новини Києва Новини Херсона
      Джерело: 24 канал
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