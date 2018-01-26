Активістка Femen переплутала і роздяглася не під тим посольством у Києві (18+)

Пишнотіла активістка Femen Олександра Немчинова роздяглася на 10-градусному морозі біля посольства Словаччини у Києві, хоча спочатку акція планувалася під посольством Чехії.

Так, активістка прийшла під дипустанову, 26 січня, у день початку другого туру президентських виборів у Чехії, передає "Страна".

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Жінка була в образі одного з кандидатів в президенти – Мілоша Земана, який відомий дружніми відносинами з президентом Росією. На тілі напівоголеної Нємчинової був напис – "Земан – кульгавий монстр".

Жахливий вигляд кульгавого монстра повинен відлякати розсудливих чехів від кандидата Земана. Перемога Земана - це перемога Путіна, а перемога Путіна – це смерть вільної Чехії,

– повідомили в організації Femen.

Однак, під посольство Словаччини активісти прийшли помилково, оскільки, акцію планувалося провести під посольством Чехії.



Активістка Femen роздяглася біля посольства Словаччини



Активістка Femen переплутала і роздяглася не під тим посольством у Києві

Нагадаємо, 12 січня під час президентських виборів у Чехії активістка Femen накинулась на президента країни Мілоша Земана. Інцидент стався на одній із виборчих дільниць, куди Земан прийшов, щоб проголосувати.