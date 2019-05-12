Активістку затримали за уявний плакат в Казахстані

Активістку Жанботу Алжанову силоміць посадили в авто та відвезли до відділку поліцію. Через те, що вона опублікувала у соціальній мережі Facebook фото, на якому тримає уявний плакат.

Жанбота Алжанова зробила фото з уявним плакатом для того, щоб перевірити чи затримають її силовики. Про це активіста написала на сторінці соціальної мережі Facebook.

Читайте також: У Казахстані влада заблокувала соцмережі та ЗМІ

"Як вважаєте — затримають? Начебто нічого провокаційного не написано", – заявила Алжанова.

Проте 9 травня люди в штатському силоміць витягнули її з громадського транспорту та посадили в автомобіль, а після повезли у невідомому напрямку. Активістці відмовлялися повідомлювати куди та для чого везуть. Всю дорогу її тримав один з чоловіків, аби Жанбота не чинила опір. Пізніше виявилося, що її привезли до відділку поліції.

Жанбота розповіла, що під час затримання вона отримала декілька синців. Для підтвердження вона опублікувала відповідні фотографії у Facebook.

В Алжанової силовики запитували про політичні погляди, якими додатками вона користується та чи має вона зв'язки з екстремістами. В поліції запевняли активістку, що допитували її тільки, як свідка. Коли у відділок приїхав адвокат Жанботи, вона написала відмову від усіх свідчень.