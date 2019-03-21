Активізація російських спецслужб: СБУ розкрила мережу агітаторів-сепаратистів – відео

Співробітники СБУ припинили діяльність розгалуженої мережі антиукраїнських інтернет-агітаторів. Її учасники поширювали в мережі сепаратистські матеріали, спрямовані на штучне загострення суспільно-політичної ситуації в Україні перед президентськими виборами.

Так, зловмисники поширювали у забороненій в Україні соцмережі "Вконтакті" матеріали із закликами до змін меж кордонів держави. За свою "роботу" з території Росії вони отримували матеріальну винагороду через сервіси грошових переказів, які внесені до санкційних списків і заборонені в Україні.

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Українська спецслужба затримала чотирьох інтернет-агітаторів із Одеси та ще 4 – із Миколаєва.

Служба безпеки України у зв’язку з цієї подією звернулася до українських користувачів мережі з проханням бути уважними та у разі отримання від невідомих осіб пропозицій щодо поширення в соцмережах інформації антиукраїнського спрямування повідомляти про це на гарячу лінію СБУ.

Також у спецслужбі додають, що з кінця 2018 року напрямки інформаційного впливу з боку російських "кураторів" змістилися у площину масового поширення інформації щодо неможливості проведення в Україні чесних виборів, а також – розпалювання міжконфесійної ворожнечі на тлі отримання українською церквою Томосу. Разом із тим російські спецслужби продовжують використовувати вектор розповсюдження пропагандистських матеріалів антидержавного змісту.

СБУ затримала учасників мережі антиукраїнських інтернет-агітаторів: відео