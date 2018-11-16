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      Активізувалися після "виборів": бойовики випустили півтори сотні мін по околицях Торецька

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      Півтори сотні мін випустили бойовики по околицях Торецька – це чи не найбільший обстріл за останні декілька місяців. Стріляли одразу з трьох напрямків із житлових кварталів окупованої Горлівки, а у селищі Південне вщент згоріли два будинки мирних жителів.

      Дісталось також сусіднім Шумам та Зайцевому.

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      Вчора вночі бойовики після відносного затишшя незрозуміло з яких причин вдарили із 120-х мінометів по майже всій лінії оборони української армії під окупованою Горлівкою.

      Будинки у Торецьку після обстрілів
      Будинки у Торецьку після обстрілів

      Українські армійці розповідають, що інтенсивність обстрілів значно збільшилась після того, як на окупованій території відбулись так звані вибори. За словами військовослужбовця ЗСУ Віктора, за день до "виборів" та день після "виборів" було відносне затишшя. Але щойно терористи протверезили після так би мовити обрання нових голів своїх псевдореспублік, почали бити ще з більшою інтенсивністю, ніж раніше.

      Через приліт крупнокаліберної артилерії один будинок взагалі було знищено вщент, і посікло всі дерева навколо. Це сталося декілька днів тому. На щастя, місцевих на цій вулиці давно немає, адже жити тут смертельно небезпечно – жодної вцілілої будівлі – все у вирвах та дірках від снарядів.

      Дивишся на ці будинки, як люди старалися, це все накопичували, роками. Це все ж було зроблено своїми руками, тому без жалю на це дивитись не можна. Не ми це починали, але ми це все повинні закінчувати,
      – відповів військовослужбовець ЗСУ Андрій.

      Андрій на війні менше двох тижнів. Каже, що раніше військкомати йому відмовляли і тільки зараз йому вдалося нарешті підписати контракт. І якщо для нього апокаліптична картина розбитого Донбасу – щось нове, то воїни, які взяли до рук зброю ще 14-го вже надивились, що робить руській мір.

      У них одна мета – залякати. Думають, шо вони сила, трошечки злякаємось, але я можу запевнити, що жоден боєць з цього підрозділу чи інших підрозділів взагалі ЗСУ ніколи не змінять свого рішення,
      – сказав військовослужбовець ЗСУ Олег.

      І хоч багато з цих чоловіків давно не бачили рідних через війну – не жаліються і не скаржаться.

      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Збройні Сили України
      Джерело: 24 канал
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