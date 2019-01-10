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      Активна гра Леня не допомогла "Атланті", "Лейкерс" Михайлюка впевнено перемогли "Детройт": відео

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      Лень та Михайлюк зіграли чергові матчі в НБА
      Лень та Михайлюк зіграли чергові матчі в НБА / zimbio.com

      Український баскетболіст "Атланти" Олексій Лень та гравець "Лейкерс" Святослав Михайлюк взяли участь в чергових матчах регулярного чемпіонату НБА. "Атланта" помірялася силами з "Брукліном", а "Лейкерс" перевірили на міцність "Детройт".

      Бруклін – Атланта 100:116 (23:38, 28:19, 35:23, 30:20)

      Читайте також: Лень не зміг набрати очки у програшному матчі "Атланти" проти "Торонто": відео

      Команда Леня на виїзді не зуміла перемогти "Бруклін". "Хокс" впевнено виграли першу чверть, але не зуміли розвинути свій успіх у наступних 12-хвилинках.

      Баскетболісти "Брукліна" надзвичайно впевнено провели три чверті. Господарі зуміли не тільки відіграти відставання у 15 очок після першої чверті, але й виграти з різницю в 16 очок.

      Українець Лень провів на паркеті 19 хвилин і 16 секунд. За цей час він набрав 10 очок, зробив 4 підбирання, зробив 1 блок-шот і 3 рази сфолив. Лень реалізував 2 з 7 двоочкових кидків, 6 з 6 штрафних і змарнував один триочковий.

       

       

      Лейкерс – Детройт 113:100 (20:24, 35:23, 34:30, 24:23)

      Натомість перемогу здобула команда іншого українця – Святослава Михайлюка. "Лейкерс" на власному паркеті зуміли здолати "Детройт".

      Після невдалої першої чверті "Лейкерс" перемогли в кожній з наступних 12-хвилинок та забезпечили собі перемогу з різницею в 13 очок.

      Відзначимо, що українець Михайлюк провів на паркеті 3 хвилини. За цей час Святослав заніс до свого активу тільки одне перехоплення.

       

       

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

       

       

      Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк Олексій Лень
      Джерело: 24 Канал
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