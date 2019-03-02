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      Активно працює навіть у таких пекельних умовах, – сестра Сенцова про життя брата у колонії РФ

      169 Читать новость на русском
      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / фото з відкритих джерел

      Український режисер Олег Сенцов, якого незаконно утримують у російській колонії в Лабитнангі, написав нового листа із ув’язнення. Вся увага бранця Кремля наразі приділена творчому процесу.

      24 канал писав, що адвокат Ольга Дінзе 1 березня відвідала українського політв'язня Олега Сенцова в колонії. Вона розповіла, що українець почуває себе нормально. Він вже добре харчується і зараз перебуває у спільній казармі на 50-60 осіб.

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      Із російської колонії Сенцов написав листа своїй сестрі . Вона, своєю чергою, коротко переповіла його зміст.

      В Олега – багато планів, він продовжує активно працювати навіть в таких пекельних умовах. Він дуже хоче, щоб люди розділяли Олега Сенцова політв’язня і творчу людину,
      – зазначила вона.

      Також, за словами Каплан, Сенцов наразі повністю віддався творчому процесу. Вона також анонсувала, що скоро поділиться новою інформацією про брата.

      За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією.

      Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

      У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі.

      14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. У жовтні 2018 бранцю Кремля довелося припинити голодування: свій вчинок він пояснив тим, що російська влада погрожувала застосувати насильницьке годування щодо нього.

      Дивіться відео про українського політв'язня Олега Сенцова:

       
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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Українці в полоні РФ Олег Сенцов Заручники
      Джерело: 24 Канал
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