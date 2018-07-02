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Активоване вугілля шкідливе для здоров'я: несподівана заява вчених

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Активоване вугілля шкідливе для здоров'я
Активоване вугілля шкідливе для здоров'я / narodna-pravda.ua

Часте вживання активованого вугілля, яке більшість людей вважають корисним препаратом, безпосередньо впливає на збагачення організму важливими мікроелементами.

Про це розповіла дієтолог Софія Медлін з лондонського Королівського коледжу, передає 24apteka.

Як відомо, активоване вугілля вживають при диспепсії, харчових інтоксикаціях, отруєнні та іншому. Але воно здатне абсорбувати всі елементи живлення організму – не лише шкідливі, а й корисні антиоксиданти, вітаміни та мінерали.

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Софія Медлін додала, що часте вживання активованого вугілля безпосередньо впливає на збагачення організму важливими мікроелементами – воно може нейтралізувати дії деяких медикаментів, не дозволяючи їм допомагати організму при гострій потребі.

А також цей елемент може загрожувати сильним уповільненням роботи кишечника.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Лікування Здорове життя Медицина Ліки
Джерело: 24 Канал
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