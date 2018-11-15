11:10
15 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Ледібой Путін. Руки-базуки Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:52, 14 листопада
      Вєсті.UA. Темні сили Пашинського. 100 років самотності Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 листопада
      Кошерна їжа, ручки Parker та Олег Винник: на що витрачає держбюджет влада Дніпра
      ЦРУ
      09:00, 14 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Актор "Дизель Шоу" потрапив у нову аварію в Києві: відео

      4121 Читать новость на русском
      Актор "Дизель Шоу" Євген Гашенко потрапив у ДТП
      Актор "Дизель Шоу" Євген Гашенко потрапив у ДТП / Фото з соціальних мереж

      Актор "Дизель Шоу" Євген Гашенко потрапив у Києві в автомобільну аварію. Це трапилось 14 листопада, коли в столиці випав перший сніг. Про ДТП актор розповів у відеоролику у своєму Facebook.

      Зазначимо, що у попередній аварії з акторами "Дизель Шоу", в якій загинула Марина Поплавська, Гашенко отримав переломи 2 пальців ніг. Причиною ж цього ДТП стало те, що автор не встиг вчасно замінити шини свого авто з літніх на зимові.

      Дивіться також: Актор "Дизель Шоу" звернувся до шанувальників після жахливої ДТП: відео

      Доїхав з пригодами. "Перевзутися" не встиг – сніг досить несподівано на мене звалився. У підсумку їхав кілька разів бочком, де треба було їхати прямо. Один раз ледь не з'їхав у спуск. Вже під'їжджаючи до каналу, у заторі наздогнав мікроавтобус. Була невелика ДТП. Але головне – постраждалих немає. Постраждав тільки мій бампер злегка,
      – повідомив він.

      Нагадаємо, 20 жовтня на Київщині автобус із акторами "Дизель Шоу" потрапив у ДТП, зіткнувшись із фургоном. Внаслідок аварії загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська.

      Окрім того, до лікарень потрапили актори Яна Глущенко та Єгор Крутоголов, а також постраждали актори "Дизель Шоу" Євгеній Гашенко, Максим Неліпа, Олександр Бережок, Євген Сморигін, Олег Іваниця та Вікторія Булітко.

      Теги: Новини України Сніг в Україні Новини Києва Новини культури LifeStyle Аварії та ДТП ДТП з акторами Дизель Шоу Київ замело снігом
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Тримав у страху весь Миколаїв: кримінального авторитета "Мультика" по-тихому відпустили на волю
      сьогодні , 09:01 Тримав у страху весь Миколаїв: кримінального авторитета "Мультика" по-тихому відпустили на волю
      Дмитро Гнап 1184
      Як радянські інструкції Міноборони руйнують українську оборону
      сьогодні , 08:41 Як радянські інструкції Міноборони руйнують українську оборону
      Андрій Воропаєв 1727
      Помер Андрій Пушкар: біографія українського чемпіона світу з армреслінгу
      14 листопада , 22:16 Помер Андрій Пушкар: біографія українського чемпіона світу з армреслінгу
      7898
      Війна, що об'єднала народи: книга "Укри"– бойова проза про Героїв сучасності
      14 листопада , 22:00 Війна, що об'єднала народи: книга "Укри"– бойова проза про Героїв сучасності
      Соломія Соломка 375
      Найкращі смартфони Sony – рейтинг Техно 24
      14 листопада , 21:02 Найкращі смартфони Sony – рейтинг Техно 24
      Анастасія Можаровська 1001
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      В Україні відкривають пункти надання допомоги для людей з післявоєнним стресом
       25 лютого 2014 , 08:10
      Кличко: Янукович і його уряд довели, що неспроможні працювати для людей
       23 лютого 2013 , 18:44
      "З днем народження, рідна U", – як футбольний світ Україну з Днем Незалежності вітав
       24 серпня , 20:40
      Клубний рейтинг УЄФА: Шахтар вилетів з десятки, Динамо зберегло свої позиції
       5 жовтня , 19:07
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук