Актор "Дизель Шоу" потрапив у нову аварію в Києві: відео

Актор "Дизель Шоу" Євген Гашенко потрапив у Києві в автомобільну аварію. Це трапилось 14 листопада, коли в столиці випав перший сніг. Про ДТП актор розповів у відеоролику у своєму Facebook.

Зазначимо, що у попередній аварії з акторами "Дизель Шоу", в якій загинула Марина Поплавська, Гашенко отримав переломи 2 пальців ніг. Причиною ж цього ДТП стало те, що автор не встиг вчасно замінити шини свого авто з літніх на зимові.

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Доїхав з пригодами. "Перевзутися" не встиг – сніг досить несподівано на мене звалився. У підсумку їхав кілька разів бочком, де треба було їхати прямо. Один раз ледь не з'їхав у спуск. Вже під'їжджаючи до каналу, у заторі наздогнав мікроавтобус. Була невелика ДТП. Але головне – постраждалих немає. Постраждав тільки мій бампер злегка,

– повідомив він.

Нагадаємо, 20 жовтня на Київщині автобус із акторами "Дизель Шоу" потрапив у ДТП, зіткнувшись із фургоном. Внаслідок аварії загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська.



Окрім того, до лікарень потрапили актори Яна Глущенко та Єгор Крутоголов, а також постраждали актори "Дизель Шоу" Євгеній Гашенко, Максим Неліпа, Олександр Бережок, Євген Сморигін, Олег Іваниця та Вікторія Булітко.